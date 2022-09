Maratona di Ravenna, svelata la maglietta ufficiale della grande corsa

A poco meno di due mesi dal via della Maratona di Ravenna città d’Arte, venerdì è stata presentata al Mercato Coperto la nuova t-shirt che colorerà le vie ravennati nell’atteso evento in programma il prossimo 13 novembre. È una t-shirt che vuole attirare tantissime persone a Ravenna in quella che sarà una festa di sport, amicizia e socialità. Se la nuova medaglia della Hoka Maratona di Ravenna ricorda la Ravenna città di Mare, la t-shirt non poteva che essere azzurra come il colore del mare, più precisamente del mar Adriatico, simbolo delle spiagge romagnole e di un legame che non verrà mai spezzato. La t-shirt di questa edizione, infatti, sarà di una bellissima sfumatura dell’azzurro, il turchese: colore brillante che dona sensazioni di vitalità e libertà. Turchese, con inserti e scritte bianche, lo skyline e il marchio Hoka. La t-shirt 2022 raccoglie infatti la storia della meravigliosa città d'arte che è Ravenna grazie allo skyline con i principali monumenti del capoluogo bizantino.

"Siamo molto contenti della t-shirt che abbiamo presentato oggi – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club ­ perché anche quest’anno va ad affiancare in maniera perfetta la storia della nostra medaglia. L’unicità del colore e del modello renderà ancora più unica e originale questa edizione della Hoka Maratona di Ravenna città d’Arte. Dopo anni di privazioni e di sacrifici dovuti dal virus Covid-19 vogliamo tornare ad ospitare migliaia di partecipanti - prosegue Righini - E' bellissimo vedere nella nostra città e in giro per l’Europa persone che corrono o camminano con la nostra maglietta degli anni passati, per questo è importante disegnare una t-shirt che ogni anno venga apprezzata e anche quest’anno siamo certi di aver fatto un prodotto che porterà in giro Ravenna in Italia e nel mondo".