MotoGp, ad Austin non c'è il lieto fine per Marquez: " Stiamo lavorando bene, ci riproveremo"

Ha accarezzato l'idea di vincere. Ma il sogno si è infranto in una caduta al decimo giro. Non è un film con lieto fine quello di Marc Marquez andato in scena domenica ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terzo round del Motomondiale. Il 93 è caduto in frenata perdendo la testa della corsa e la seconda posizione virtuale nella classifica generale. Il portacolori del team Gresini è stato autore comunque di una prova maiuscola, che sul tracciato favorito ha portato a casa prima fila, podio nella sprint race e un grande rimpianto in gara.

"Sono soddisfatto perché siamo stati protagonisti, eravamo veloci e abbiamo dato tutto - afferma l'otto volte campione del mondo -. Purtroppo avevamo un problema a livello di frenata sull’anteriore, non ero comodo e ho fatto fatica. La caduta è arrivata per quello e non ho potuto fare altrimenti. Stiamo lavorando bene, risolveremo questo problema come abbiamo risolto quelli che sono apparsi in passato e a Jerez ci riproveremo”.

La sfortuna non si ferma qui perché Alex Marquez è costretto al ritiro dopo una caduta pochi secondi prima del fratello. Il 73 stava occupando l'ottava posizione: "Siamo partiti bene evitando problemi alla curva 1. Stavo gestendo bene la gomma posteriore, come da programma, ma poi ho commesso un piccolo errore alla 1. Siamo tornati a pilotare come sappiamo e lasciamo Austin con buone sensazioni. Con una buona qualifica probabilmente staremmo parlando di tutt’altro”.