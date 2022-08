Nuoto, al 33esimo trofeo 'Gianni Gambi' un 74enne batte 20 nuotatori più giovani

Domenica 31 luglio nelle acque di Marina di Ravenna, nella zona antistante la sede del Gruppo medaglia d’oro “Primo Sarti” dei Marinai d’Italia, si è svolta la tradizionale competizione nazionale di nuoto in mare intitolata al celebre nuotatore ravennate “Gianni Gambi” giunta alla 33esima edizione. Nato a Ravenna il 6 settembre 1907, Gambi fu un celebre nuotatore che prese parte alla gara dei 1500m alle olimpiadi di Amsterdam del 1928 e a varie altre competizioni internazionali in giro per il mondo.

La giornata, caratterizzata da condizioni meteo ideali con uno specchio acqueo calmissimo, quasi una piscina, ha consentito agli organizzatori del Gruppo Anmi di Ravenna in collaborazione con la Società sportiva La Rinascita Team Romagna di predisporre senza problemi i percorsi per le due competizioni in programma: il mezzo fondo sui 5000 metri e la sfida sulla tradizionale distanza del Miglio Marino. Nelle due sfide si sono fronteggiati complessivamente 96 atleti di varie categorie, sia Agonisti che Master.

La gara dei 5000 m ha visto al via 26 nuotatori (17 uomini e 9 donne) mentre sulla distanza del Miglio Marino si sono affrontati 70 atleti (40 uomini e 30 donne). Merita menzione la “gara nella gara”, che ha visto fronteggiarsi i nuotatori delle categorie Master; infatti il Trofeo Gambi nasce anche con la volontà di offrire il riconoscimento proprio al nuotatore più anziano partecipante. Quest’anno infatti il Trofeo è stato assegnato al “veterano” della Categoria Master 70 Edi Falchieri, che vanta ben 74 primavere. Edi si è ottimamente destreggiato lasciando dietro di sè ben 20 nuotatori più giovani.

Ecco i risultati assoluti delle due competizioni: GARA DEI 5000 M Femminile: 1° Elena Sofia Foiera Rinascita team Romagna 1h 10m 17” 2° Rachel Frigo Clodia Piscina & F Chio 1h 17m 15” 3° Emma Mancin Clodia Piscina & F Chio 1h 17m 26” Maschile: 1° Michele Bordugo Reggiana Nuoto 1h 08m 28” 2° Mattia Biscaglia Rinascita T. Romagna 1h 08m 36” 3° Alessio Spelonchi Pol. Garden Rimini 1h 08m 40” GARA DEL MIGLIO Femminile: 1° Giulia Arfellini Rinascita T. Romagna 25m 28” 2° Camilla Borgognoni Nuotando ASD 26m 18” 3° Ottavia Sesena Nuotando ASD 26m 19” Maschile: 1° Francesco Cucchi Nuotando ASD 24m 56” 2° Michele Bordugo Reggiana Nuoto 25m 07” 3° Fabrizio Bassi SO.GE.SE. Soc coop. 25m 08”