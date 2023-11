Nuoto, la liceale faentina che studia negli Usa vince due medaglie nelle finali del Mississippi

Un viaggio può racchiudere molte sfide: non soltanto la volontà di conoscere una cultura differente dalla propria, delle abitudini diverse e delle nuove persone, ma anche il desiderio di mettersi alla prova nello sport. È ciò che ha deciso di fare Francesca Neri, giovane studentessa proveniente dal Liceo Scientifico Ballardini Torricelli di Faenza, in provincia di Ravenna, che grazie a YouAbroad, leader nell’organizzazione di esperienze formative all’estero, sta frequentando il quarto anno di liceo a Kiln, Mississippi (USA). Qui Francesca, appassionata di nuoto fin da bambina, decide di entrare a far parte della squadra della sua High School nonostante fossero due anni che non entrava in piscina.

L’affiatamento con le compagne e la passione ritrovata per il nuoto la portano fin da subito sul podio: già alla prima gara si qualifica per i South State, competizioni dove gareggiano i migliori nuotatori delle High School del sud Mississippi. Francesca vince entrambe le gare individuali e approda agli States, le competizioni più prestigiose che vedono la partecipazione dei migliori atleti delle scuole di tutto lo Stato. La gara finale è un doppio successo per la promettente diciassettenne italiana che vince l’argento e il bronzo nelle individuali.

Francesca racconta: “L’anno in America con YouAbroad non è solo un modo per conoscere una nuova cultura ma anche una prova per me stessa, per vincere le mie paure e buttarmi in nuove esperienze diventando sempre più indipendente. In Mississippi ho ricominciato a nuotare per il piacere di farlo e non per i risultati. L’emozione di tornare in piscina insieme ad una squadra che per me è stata una nuova famiglia è indescrivibile. Dopo i miei successi agli States un coach mi ha proposto di prendere parte al suo team annuale. Seppur lusingata, ho risposto di no, questa esperienza con la mia squadra è stata perfetta ma ora sono qua per vivere il mio exchange year al 100%, pronta a provare ancora tante nuove emozioni!”.