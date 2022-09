Offshore, conclusa la prima edizione del Grand Prix Città di Cervia

Si è conclusa domenica la prima edizione del Grand Prix Città di Cervia “Memorial Cav. Uff. Dino Guerra”, la tre giornate di gara che dal 2 al 4 settembre ha visto i grandi campioni della motonautica sfidarsi per gli ambiti titoli in palio. La manifestazione è stata organizzata da Associazione Motonautica Venezia con il patrocinio del Comune di Cervia, promossa dal Porto di Cervia e Tornado Yachts. 80 piloti provenienti da 10 nazioni, si sono battuti nelle 5 competizioni in programma: Uim Offshore Class 3D valevole per il Campionato Europeo; Uim Offshore Class 5000 valevole per il Campionato Italiano; Uim Endurance V2 valevole per il Campionato Mondiale; Touring Cup valevole per il Campionato Italiano; ET15V valevole per il Campionato Italiano Full Electric.

Ed è il Team Montavoci-Ghedina ad aggiudicarsi il titolo di Campione Europeo Offshore Classe 3D, in gara con l’imbarcazione Marco. A contare è stata la grande esperienza di Montavoci in gara 1, tra i pochi piloti a non commettere errori nel tracciato del circuito. Grande festa quindi per l’esordio da pilota di Kristian Ghedina, che si riconferma campione anche in questa nuova disciplina. Madrina della manifestazione la giornalista e conduttrice tv Claudia Peroni. Tra gli ospiti illustri la leggenda dello sci Alberto Tomba che ha premiato i vincitori delle cinque categorie e si è complimentato con l’amico Kristian per la sua performance in gara.

Tanti gli spettatori che hanno affollato l’area della manifestazione e la spiaggia per assistere alle gare, un’affluenza da record per il porto e il litorale, dimostrazione di alto gradimento per una manifestazione riuscita sotto tutti gli aspetti. Alessandro Correggiari, patron della manifestazione, commenta: “La grandissima partecipazione ed il feedback del pubblico dimostra che abbiamo lavorato bene e in sinergia con il territorio e ci dà la forza per proseguire negli anni futuri con sempre maggiore entusiasmo” .