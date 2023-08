Tiro con l'arco, Pizzi e Venturi sul podio a San Giovanni in Persiceto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Continuano i successi estivi per gli Arcieri Bizantini Ravenna che si mettono in luce sia a livello regionale che nazionale. Lo scorso fine settimana a San Giovanni in Persiceto si sono svolte le uniche due gare in programma ad agosto per la nostra regione, organizzate dagli Arcieri di Re Bertoldo. I giochi hanno preso il via sabato 5 agosto con la seconda tappa del “9° Quadrangolare Emilia Romagna Andrea Bertolino”, dedicata esclusivamente alle categorie giovanili sulla distanza delle 36 frecce, dove i bizantini sono andati a medaglia con Mirko Sebastian Grassi che conquista il terzo posto di categoria juniores maschile con il punteggio di 262 e persa la semifinale per 1-7, vince poi la medaglia di bronzo assoluta. Medaglia anche per Matelda Miolo che conquista un oro nell’arco nudo juniores femminile con il punteggio di 204.

Non sono da meno le categorie senior e master che domenica 6 agosto al “12° Targa Re Bertoldo”, vanno tutti a medaglia. Doppietta per i master dell’arco nudo con un primo e un terzo posto: medaglia d’oro per Simone Pizzi con il punteggio di 597 (299+298) e medaglia di bronzo per Massimo Venturi con il punteggio di 540 (266+276). Sempre per l’arco nudo, master femminile, medaglia d’argento per Angela Padovani con il punteggio di 508 (232+276). Riccardo Venturi oro nel compound juniores maschile con il punteggio di 656 (319+337) e podio anche per Marcello Tozzola che vince di larga misura la medaglia d’oro nell’olimpico master maschile con il punteggio di 642 (328+314).

Per Tozzola ottima prestazione anche ai Campionati Italiani Campagna, che si sono tenuti a Castel di Sangro (AQ) dal 21 al 23 luglio, dove è stato l’unico bizantino qualificato. Dopo una prima combattutissima fase, che lo ha visto in testa per 22 piazzole su 24, ha ceduto alla fine conquistando, per il terzo anno consecutivo, la medaglia d’argento di classe master maschile olimpico. Per il bizantino ottima anche la seconda fase per la conquista del titolo assoluto che Tozzola conclude con un prestigioso 5° posto dietro ad atleti di calibro nazionale e unico master nei primissimi posti. A questi bei risultati si aggiungono le qualifiche che gli arcieri ravennati hanno ottenuto per i prossimi Campionati Italiani Targa che si terranno dal 24 al 27 agosto a Serravezza (LU), che vedranno per la prima volta in gara la divisione AN, finora esclusa.

E i bizantini, forti dei buoni risultati ottenuti nelle gare interregionali qualificano 5 atleti nella divisione AN individuale, 2 squadre (sia la senior che la master) AN, 1 atleta nella divisione olimpico e 1 atleta nelle divisione compound. Risultano qualificati: Marcello Tozzola OL+AN master maschile, Simone Pizzi AN master maschile, Michele Baroncini (alla sua prima partecipazione a un campionato italiano) AN senior maschile, Angela Padovani AN master femminile, Matelda Miolo AN junior femminile, Riccardo Venturi CO junior maschile.