Kevin Magnussen accende il Natale di Faenza: "Un onore ricevere il premio Bandini"

La giornata fredda e piovosa non ha spento l'entusiasmo dei tanti giovani appassionati di Formula Uno, accorsi in Piazza del Popolo per vedere da vicino uno dei protagonisti della massima serie. Quella di sabato è stata la giornata del pilota di Formula Uno Kevin Magnussen, arrivato a Faenza a bordo di una fiammante Dallara, scortata da una Lamborghini della Polizia Stradale, per ritirare il Trofeo Lorenzo Bandini, giunto alla 29esima edizione. Magnussen. Il pilota della scuderia Haas si è concesso a selfie ed autografi, prima di rispondere alle domande dei cronisti al Ridotto del Teatro Masini.

Magnussen, figlio dell'ex pilota di Formula Uno Jan, ha fatto il suo debutto nella massima serie nel 2014 con la McLaren, cogliendo un bellissimo secondo posto all'appuntamento inaugurale del Gran Premio d'Australia a Melbourne. Due stagioni con la scuderia Woking tra alti e bassi, poi il 2016 in Renault, prima di sposare il progetto Haas tra il 2017 e il 2020. Qui si è chiusa la prima carriera in Formula Uno del pilota danese. Non avendo trovato un volante nella classe regina delle quattro ruote, nel 2021 ha corso nella Ims con la Cadillac Chip Ganassi Racing e ha corso una gara in IndyCar Series con la Arrow McLaren Sp. Poi nel 2022 la nuova chiamata in Haas dopo il licenziamento del russo Nikita Mazepin.

Una carriera importante quella del pilota danese, culminata con la pole position nell'ultimo Gran Premio del Brasile ad Interlagos, che ha ancora molti margini di miglioramento. "La pole position è stata un'emozione molto forte - ha esclamato -. Il mio prossimo obiettivo è tornare sul podio che manca dal 2014". La stagione 2022 l'ha visto chiudere al 13esimo posto, cogliendo come migliore risultato un quinto posto nel Gran Premio del Bahrain a Sakhir: "Preferisco non darmi un voto. Possono dire che sono onorato di ricevere questo premio, perchè Lorenzo Bandini era un gran pilota, la cui carriera è stata spezzata da un tragico incidente. E' un riconoscimento che hanno ricevuto tantissimi campioni e non mi sono spiegare perchè l'ho ricevuto anche io (sorride, ndr)". Nella prossima stagione Magnussen sarà affiancato dal tedesco Nico Hulkenberg: "E' la prima volta che lavorerò con lui, ma è un pilota molto veloce. Sarà molto utile per la squadra, il suo supporto sarà importante per crescere insieme".

La cerimonia

Dopo l'incontro i giornalisti, il pilota della Haas incontrerà al cinema Sarti i ragazzi di alcune associazioni locali e infine al Teatro Masini ha ricevuto il premio durante nel corso della cerimonia.Prima della consegna del Trofeo sul palco verranno consegnati riconoscimenti al giornalista e direttore Rai Emilia-Romagna, Stefano Tura (medaglia del Comune di Faenza); Daniele Sparisci giornalista del Corriere della Sera (medaglia della Regione Emilia Romagna); Andrea Pontremoli, Ad e socio della Dallara Automobili (Trofeo Francesco Baracca Città di Lugo di Romagna); Giuseppe Piacquadio, Human resource manager Haas F1 Team (medaglia Regione Emilia Romagna); Maurizio Bocchi, Performance development manager Haas F1 Team (medaglia Comune di Imola); Andrea de Zordo, Chief designer Haas F1 Team (medaglia Regione Emilia Romagna); Matteo Piraccini, Head chassiss engineering Haas F1 Team (medaglia Comune di Brisighella); Simone Resta, Technical director Haas F1 Team (medaglia Comune di Faenza); Mauro Apicella, Head of Scuderia Ferrari Club (medaglia Regione Emilia Romagna); Paolo Scudieri, Ad Adler Group (medaglia Regione Emilia Romagna). A salire sul palco il Team Principal della Haas F1 Team, Günther Steiner al quale verrà conferita la medaglia del Senato della Repubblica Italiana. Gran finale con la consegna del Trofeo Bandini a Magnussen.