Supermoto, il giovane Andrea Benvenuti conquista il titolo europeo

Il sindaco Davide Ranalli si è complimentato con il giovane Andrea Benvenuti per la conquista del titolo europeo: "Andrea Benvenuti ha conquistato il titolo europeo nel campionato Supermoto SM junior grazie alla sua passione, alla sua perseveranza e alla straordinaria famiglia che lo appoggia e crede in lui da sempre. Questo risultato ci rende molto orgogliosi ma sappiamo perfettamente che Andrea non si fermerà qui e lo aspettiamo presto per festeggiare insieme".