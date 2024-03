Trionfo Portuali al campionato under 15: con 3 titoli è la squadra più forte d'Italia

Grande successo al Campionato italiano Under 15 di lotta greco-romana e stile libero femminile per il Csrc Portuali Ravenna con tre primi posti, un secondo e il primato nella classifica per società. A vincere la medaglia d’oro sono stati Alessandro Cusano (nella categoria 57 kg), Alex Suliman (62 kg) e Alessio Pignato (68 kg). Medaglia d’argento per Enrique Campanale nei 62 kg e buoni piazzamenti per Giulia Gurioli e Rachele Fabbri nei 46 kg, Martina Cusano nei 50 kg, Jacopo Ghidey 52 kg e Giacomo Fabbri 62 kg.

Grazie a questi risultati, il Csrc Portuali Ravenna si classifica al primo posto davanti a una quarantina di club da tutta Italia, con oltre 200 atleti partecipanti. I ragazzi del sodalizio di via Antico Squero, sono stati accompagnati dai tecnici Federico Primelli, Andrea Pignato e Stefano Fabbri, guidati dal maestro Carlo Shartos, che con grande soddisfazione e cura per il settore giovanile agonistico si portano a casa la coppa del primo posto, con un riconoscimento anche alla Compagnia lavoratori Portuali di Ravenna e al Circolo Portuali che consentono di portare avanti questa bella disciplina sportiva.