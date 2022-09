'Uguali diversamente', torneo di tennis in carrozzina e open day per ragazzi con sindrome di Down

Un week-end ricco di eventi e contenuti, con denominatore comune l’inclusione e lo sport per tutti. Sabato 10 e domenica 11 settembre il Circolo Tennis Massa Lombarda ospita infatti la seconda edizione dell’iniziativa a carattere nazionale denominata ‘Uguali diversamente - Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’.

A meno di una settimana dalla conclusione del 19° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile (montepremi 4000 euro) che ha tenuto banco per quindici giorni sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, il club romagnolo torna ad aprire le sue porte per questo evento (ingresso gratuito) che tanti apprezzamenti ha ottenuto dodici mesi fa, confermando una volta di più in maniera concreta la volontà di ampliare i propri orizzonti, a 360 gradi.

Nelle due giornate, a partire dalle ore 10, saranno protagonisti atleti di tennis in carrozzina, sia adulti che junior, che sui campi dell’Oremplast Tennis Arena - struttura coperta teatro anche da metà ottobre degli incontri casalinghi di serie A2 della squadra romagnola - daranno vita al 2° ‘Torneo Rodeo Wheelchair Città di Massa Lombarda’.

Contemporaneamente nei campi in terra rossa di via Fornace di Sopra si svolgerà un Open Day di Tennis per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, affetti dalla sindrome di Down. Inoltre, con l'aiuto degli istruttori presenti, i partecipanti avranno la possibilità pure di cimentarsi in un Open Day nella disciplina del padel, sui campi presenti al Circolo Tennis Massa Lombarda.

Occorre ricordare come per questi giovani poter praticare attività sportive è determinante per favorire lo sviluppo delle loro abilità motorie. Ecco perché, viste le finalità promozionali della manifestazione, sono state coinvolte le associazioni che si occupano di disabilità sul territorio della Bassa Romagna così da estendere l’invito a tutte le famiglie potenzialmente interessate.

Proprio in tale ottica, per illustrare come lo sport sia una dimensione indispensabile per lo sviluppo della personalità e un reale strumento di integrazione e partecipazione per i giovani con disabilità, fra sabato e domenica sono previsti anche alcuni interventi: Vincenzo Morgante (Referente Tecnico Nazionale FISDIR) affronterà il tema ‘Strategie, metodologie e approccio con bimbi e ragazzi con disabilità intellettiva relazionale’, lo scultore Renato Mancini mostrerà ai ragazzi come dare nuova vita ai materiali di recupero di varie forme, mentre Piersante Guerrini, medico dello sport, si soffermerà su ‘Come contrastare la pratica del doping’, oltre ai saluti del sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, che si è fra l’altro impegnato in prima persona nel portare avanti il progetto per abbattere le barriere architettoniche al circolo.

L’evento ‘Uguali diversamente - Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’ è riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis ed è organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e della Regione Emilia Romagna, del Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna e della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e con il contributo del Fondo di Solidarietà Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

“Siamo orgogliosi di poter di nuovo ospitare un’iniziativa di questa valenza, alla quale teniamo davvero in modo particolare – sottolinea il presidente Fulvio Campomori - Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica e non solo. Questa manifestazione, che abbiamo fortemente voluto insieme al nostro maestro Matteo Versari, delegato regionale per il tennis in carrozzina, consente di presentare ai giovani lo sport come attività per il benessere psicofisico e sociale e come attraverso il gesto sportivo sia possibile migliorare la qualità della vita sia fisica sia psicologica. L’Oremplast Tennis Arena è una struttura all’avanguardia in Emilia Romagna e che per le sue caratteristiche ha già dimostrato in varie occasioni di essere idonea ad accogliere un evento wheelchair, come testimoniato lo scorso anno da chi ha preso parte alla prima edizione. Intendiamo pertanto ribadire in questo modo l’impegno verso uno sport per tutti che è sempre stato una delle nostre direttrici come dirigenti. Sarà un fine settimana ricco di valori positivi, una preziosa occasione di crescita e formativa, ecco perché desidero invitare tutti, autorità e semplici appassionati, a vivere insieme a noi questo bel momento di sport con la S maiuscola”.