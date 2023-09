Tiro con l'arco, ultime frecce d'estate per gli Arcieri Bizantini e tanti podi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La stagione outdoor del tiro con l’arco si avvia a grandi passi verso la sua conclusione, con l’ultima gara in programma alle lunghe distanze, la “Coppa Italia Master” che quest’anno verrà ospitata dalla nostra regione. La gara, arrivata alla sua terza edizione, si terrà dal 6 all’8 ottobre prossimi presso il campo di tiro del Castenaso Archery Team e vedrà arcieri, della sola categoria master, provenire da tutta Italia. Non mancheranno gli Arcieri Bizantini che nell’attesa scaldano i motori nelle ultime gare outdoor in programma. Tre le gare affrontate a settembre sulle lunghe distanze, di cui l’ultima in ordine temporale, il “44° Torneo di Primavera” il 24 settembre scorso.

I Bizantini scatenati monopolizzano i podi dell’arco nudo, conquistando 4 medaglie individuali e una di squadra. Podio interamente giallorosso quello della categoria senior maschile AN con Michele Baroncini che si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 576, seguito a ruota da Massimo Venturi, medaglia d’argento con il punteggio di 559 e a chiudere Simone Pizzi, medaglia di bronzo con il punteggio di 541. Podio individuale anche per Angela Padovani, categoria master femminile, che conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 494. Baroncini-Venturi-Pizzi, si aggiudicano anche la medaglia d’oro a squadre con il punteggio di 1676. Sempre sulle lunghe distanze arrivano successi anche dal "29° Trofeo Arco D'Oro" a Lagosanto domenica 10 settembre, dove, sia Baroncini, classe SM, sia la Padovani, classe MF, conquistano la medaglia d’oro con i rispettivi punteggi di 595 e 492. Terza piazza per Marcello Tozzola con il punteggio di 606, categoria MM, mentre 5° Massimo Venturi.

Domenica 3 settembre invece doppietta di podi per Massimo e Riccardo Venturi all’“Interregionale 50/70 mt” di Riccione. Doppio oro nella classifica di categoria: Riccardo nella divisione CO JM con il punteggio di 664 mentre Massimo nella divisione AN MM con il punteggio di 555. Stesso risultato per i due Venturi anche alla fine degli scontri diretti, dove realizzano entrambi un terzo posto assoluto nelle rispettive divisioni. Sempre a Riccione il 2 settembre si è concluso inoltre il IX QUADRANGOLARE GIOVANILE EMILIA ROMAGNA "Andrea Bertolino" con ottimi i risultati dei nostri ragazzi. Matelda Miolo si piazza al primo posto nella categoria AN JF nell’ultima tappa e vince la classifica generale del torneo. Viola Brunelli e Diego dalla Costa vincono la medaglia d’argento generale nella categoria giovanissimi femminile e maschile, mentre Margherita Turci e Barlotti Nicola si aggiudicano la medaglia di bronzo generale nella categoria ragazzi femminile e maschile. 5° posto per Mirko Sebastian Grassi nella categoria JM.