Un elicottero del 15esimo stormo inaugura l'Ironman a Cervia

Dal 14 al 17 settembre arriva a Cervia la sesta edizione dell’IronmanItaly Emilia-Romagna, l’evento di Ironman sempre più partecipato, con atleti provenienti da 98 paesi di tutto il mondo per le tre gare Long distance, 70.3 e 5150. La spiaggia del Fantini Club, situata proprio sulla finish-line dell’Ironman, sarà il cuore della manifestazione, a disposizione per accogliere atleti e spettatori con i suoi servizi.

Il programma degli eventi si apre giovedì 14 settembre con la Night Run: corsa notturna non competitiva di 5 chilometri, che inonderà di energia il centro cittadino. Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt ufficiale dell’evento, che rappresenterà il segno di appartenenza alla tribù podistica della notte. La partenza è alle ore 21.00 dal Fantini Club.

Venerdì 16 settembre l’appuntamento è sempre al Fantini Club per la nuova edizione dell’Ironkids: al pari degli atleti adulti, i giovanissimi di età compresa tra i 5 e i 15 anni, potranno vivere l’emozione di raggiungere l’arco di arrivo dell’IronmanItaly Emilia-Romagna. La corsa, non competitiva, parte alle ore 15.00 dal Fantini Club e si svolge interamente sulla sabbia, su una distanza che varia in base all’età, da un minimo di 250 metri fino a 1000 metri. Mentre nella serata del 15 settembre il Ristorante Calamare del Fantini Club ospiterà l’esclusiva cena di gala sesto IronmanGala Dinner Fantini Club, a cui parteciperanno atleti, istituzioni e grandi ospiti del mondo dello sport. L'Ironman di lunga distanza è in programma sabato 16 settembre. Si nuota per 3,8 chilometri in acque libere, poi si pedala per 180 e infine si corre per 42 chilometri senza sosta, per uno spettacolo che richiama migliaia di atleti da 98 Paesi.

Novità di questa edizione è che il 15esimo stormo darà il via alla tappa europea di Ironman. Poiché la Città di Cervia durante l’alluvione dello scorso marzo ha avuto modo di apprezzare il grande impegno e dedizione che l’Aeronautica Militare e il 15esimo Stormo hanno messo in campo per soccorrere i cittadini in difficoltà, sabato un elicottero HH139 del 15esimo Stormo effettuerà un passaggio bandiera durante l’Inno Nazionale. Domenica 17 settembre a chiudere la grande rassegna di eventi dedicata agli "uomini di ferro" saranno come sempre l'Ironman70.3 (detto "half distance") e l’evento di triathlon della serie 5150, la distanza olimpica.