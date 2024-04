Vela, parte la nuova avventura di Luna Rossa: nel team anche tanti ravennati

Lo scorso 13 aprile a Cagliari, nello specchio d'acqua antistante il molo Ichnusa, è stato varato il nuovo scafo di Luna Rossa Prada Pirelli Team. Inizia dunque una nuova grande sfida per il team italiano che porterà la barca a vela a lottare per la conquista della Coppa America. Alla sfida internazionale parteciperanno anche i ravennati Matteo Plazzi, Umberto Molineris, Jacopo Plazzi Marzotto, Bruno Rosetti, Andrea Bazzini e Giuseppe 'Pino' Acquafredda (cervese), che faranno parte di un team di oltre 120 professionisti. A loro vanno anche i saluti del sindaco di Ravenna Michele De Pascale che, in vista della prossima Coppa America 2024 di Barcellona, augura: "Buon vento ragazzi".

