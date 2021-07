Arrampicata sportiva Coppa Europa, il ravennate Ludovico Borghi vince anche in Belgio

A soli cinque giorni di distanza dalla vittoria ottenuta in Austria, il quindicenne ravennate Ludovico Borghi, in forza all’Istrice Ravenna, si aggiudica anche la quarta tappa di Coppa Europa Speed, categoria Youth B disputatasi ieri a Puurs, in Belgio. Con le due vittorie consecutive Ludovico ora guida la classifica generale di Coppa Europa davanti allo spagnolo Fernandez Alejo con un vantaggio di una ventina di punti. Decisiva a questo punto, per l’assegnazione del titolo, sarà l’ultima tappa in calendario prevista per la fine del mese di luglio in Slovacchia. Sfortunata la gara dell’altra ravennate Alice Strocchi ancora alle prese con i postumi dell’infortunio che l’ha tenuta ferma per due settimane; dopo un’ottima fase di qualifica con il secondo tempo di gara, scivola nei quarti di finale.