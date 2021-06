Atletica, buoni risultati per gli sportivi lughesi nelle gare del fine settimana

Impegnata in varie gare, l'Atletica Lugo festeggia il primato personale per Guia Fattorini nei 400 ostacoli e si prepara ai campionati italiani assoluti di Rovereto

Al trofeo Dallavo a Cles (Trento) hanno gareggiato nella rappresentativa dell’Emilia Romagna alcuni atleti dell'Atletica Lugo. Ottima gara nei 400 ostacolo per Leonardo Lodolini con il tempo di 57.80 si aggiudica il sesto posto. Bel settimo posto nella stessa gara per Francesco Venieri con 58.37. Bene anche Rai Lovepreet nei 1500m con 5.00.02 e dodicesimo posto.

Al meeting di Parma buoni risultati nel martello allieve per Strazzari Giorgia con 42.73m e per Elena Ghini con 41.70m. A Piacenza primato personale per Guia Fattorini nei 400 ostacoli che con il tempo di 1:08.99 si aggiudica il minimo per i campionati italiani allieve.

Nell'ultimo weekend di giugno a Rovereto si svolgeranno i campionati italiani assoluti a cui prenderanno parte Rebecca Scardovi nell’eptathlon, Chiara Calgarini nei 400 ostacoli, Valentina Bianchi nei 100 ostacoli, Stefania di Cuonzo nei 100 metri e Marta Morara nel salto in alto.