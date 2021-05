Atletica, record e medaglie per i faentini al "Memorial Mario Ansaloni"

Un inizio di maggio impegnativo per i giovani dell'Atletica 85 Faenza. Dopo l'energica trasferta infrasettimanale (5 maggio) a Misano Adriatico per cimentarsi nei 1.000m del Meeting Cadetti (a cui hanno partecipato Pietro Nicolini, Adis Muric, Zoe Fiorentini, Maristella Servadei e Rossella Sangiorgi), nel weekend si è tenuto a Modena il Meeting assoluto "Memorial Mario Ansaloni". Nella trasferta modenese le atlete bianco-azzurre hanno continuato inesorabili a polverizzare record sociali. Questa volta nella staffetta 4x400m con Silvia Dal Pane, Catia Solaroli, Francesca Amadori e Giulia Gandolfi che sfrecciano al traguardo in 4’07’’35.

Come se ciò non bastasse Giulia Gandolfi sui 400 ostacoli percorre il giro di pista in soli 1’02’’08 afferrando la medaglia d’oro, il record sociale e soprattutto la qualificazione ai campionati italiani assoluti. Ottima anche la prestazione della compagna di squadra Francesca Amadori che si migliora con un bel 1’03’’04. Bene anche i 400m con Silvia Dal Pane che taglia il traguardo in 1’05’’56 (PB), Samuele Orlandi in 50’’42 e Nicolò Cavina in 1’01’’40. Bella gara anche per Carolina Alvisi che lancia il peso a 7,93m.

Nei 100m piani Vittoria Bosi è al traguardo in 12’’97 e Silvia Dal Pane in 14’’12, mentre nelle batterie maschili Jacopo Niccolini chiude in 11’’44, Carlo Montaguti in 11’’51, e Francesco Scarani in 11’’65. Nel lancio del giavellotto Benedetta Lanzoni scaglia l’attrezzo a 22,03m, mentre Luca Capra a 34,90m. Infine, nei 1.500m Cesare Linguerri chiude in 04’06’’35 e Claudio Cimatti esordisce sulla distanza con un tempo di 4’54’’69.