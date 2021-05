Bagnacavallo, Giro d'Italia: il vicesindaco Sangiorgi ha incontrato i referenti del Sermig

Giovedì il vicesindaco e assessore allo Sport, Politiche sociali e Associazionismo Ada Sangiorgi ha incontrato nella chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo, assieme a rappresentanti della parrocchia, degli scout e della Caritas, i referenti del Sermig di Torino, che seguono il Giro d’Italia come partner sociale con il progetto 3479 chilometri di speranza.

Il Sermig-Servizio Missionario Giovani è stato invitato a partecipare al Giro d’Italia come partner sociale, con una presenza dei suoi volontari in tutte le città toccate dalla Corsa Rosa. Nelle varie tappe avvicina giovani, scuole, amici e simpatizzanti sparsi in Italia: consegna a tutti loro, ai rappresentanti della società civile e delle istituzioni la Lettera alla coscienza, manifesto dell’impegno civile del Sermig.

Il messaggio di speranza si trasformerà anche in un progetto di solidarietà per bambini e ragazzi in Italia e nel mondo: Per chi non ha sport, per sostenere attività sportive organizzate dal Sermig nei tre Arsenali di Torino, di San Paolo del Brasile e a Madaba in Giordania. Sangiorgi ha ringraziato i referenti del Sermig per il loro straordinario impegno nel campo della solidarietà e dell’impegno civile.