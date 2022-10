Basket femminile Serie A1, Parks sulla sirena regala la vittoria a Campobasso

Quinta giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile che vede l’E-work Faenza Basket Project ospitare La Molisana Magnolia Campobasso. Al PalaBubani ne esce una partita folle, sempre punto a punto: vincono 63-64 le ospiti.

La partita - Parks sblocca il punteggio dopo più di un minuto dalla lunetta, ma Davis risponde subito. Ancora Parks ma dalla lunga distanza questa volta. Moroni da una parte e Kacerik dall’altra tra un botta e risposta. Entrano Togliani e Cupido per alzare l’intensità da entrambe le parti. Primo quarto di altissima intensità ed equilibrio: 18-15.

Secondo quarto da polveri bagnate ma ci pensa Cupido ad allungare il vantaggio, in difesa Faenza costringe Campobasso a due violazioni di 24 secondi. Ci pensa Parks a far rimanere in partita le sue che sembra essere l’unica a trovare la via del canestro e riporta le molisane sopra nel punteggio. Nicolodi fa la voce grossa sotto canestro, anche di fronte ad una dominante Kunaiyi. 30 pari a metà.

Inizio del terzo quarto e Cupido non fa passare neanche 20 secondi per aggiungere un +3 al suo tabellino. I problemi di falli però costringono a richiamare in panchina Kunaiyi, mentre Cupido fa 3/3 dalla lunga distanza. Per le molisane è Milapie a prendersi la squadra sulle spalle.

Cupido recupera e Faustini realizza, Niedwiedzka dalla lunetta segna il primo vero vantaggio della partita per Faenza sul +5 ma Togliani risponde subito riavvicinando le sue. Battisodo pareggia e Parks segna il sorpasso. Faenza si chiude a zona, che inizialmente crea problemi all’attacco molisano ma che grazie a Nicolodi ritrova la parità sul 47-47. Fine terzo quarto 50-49.

Ultima frazione di partita di altissima intensità difensiva ed entrambe le formazioni faticano a trovare punti. Kunaiyi continua a dominare il pitturato mentre Perry colpisce da fuori area. Cupido confeziona un assist al bacio per la numero 3 faentina che segna e subisce fallo. Milapie inventa una penetrazione di puro talento e sorpassa a 58 secondi, ma ancora Pallas Kunaiyi segna per il +1.

Parks controsorpassa ma Franceschelli piazza la bomba del +2 a soli 6 secondi dalla fine. Rimessa per Campobasso disegnata perfettamente e Parks segna da 3 in soli 2 secondi. Faenza riesce a trovare l’ultimo ma la palla rimbalza sul ferro e la partita finisce 63-64.

Il tabellino di E-Work Faenza - La Molisana Magnolia Campobasso 63 - 64 (18-15, 30-30, 50-49, 63-64)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 3 (1/2 da 3), Kunaiyi-Akpanah* 19 (7/12 da 2), Moroni* 4 (1/3, 0/3), Cupido 14 (2/7, 3/6), Policari 10 (2/3, 2/5), Georgieva NE, Fabbri NE, Hinriksdottir*, Baldi 4 (1/1 da 2), Niedzwiedzka* 3 (1/4, 0/2), Egwoh, Davis* 6 (2/4, 0/1) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 36 13+23 (Kunaiyi-Akpanah 22) - Assist: 11 (Cupido 3) - Palle Recuperate: 5 (Cupido 2) - Palle Perse: 11 (Davis 4)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Narviciute, Togliani 15 (4/7, 2/2), Kacerik* 3 (1/3 da 3), Trimboli*, Giacchetti NE, Milapie* 10 (4/6, 0/1), Perry* 2 (1/3, 0/1), Battisodo 2 (1/2 da 2), Nicolodi 7 (2/6, 1/4), Parks* 25 (4/7, 4/6) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 8/17 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 30 6+24 (Parks 7) - Assist: 19 (Kacerik 4) - Palle Recuperate: 6 (Parks 2) - Palle Perse: 14 (Squadra 3) Arbitri: Capurro M., Roiaz M., Pallaoro L.