Basket, in vendita i biglietti per la gara OraSì-Chieti

Il Basket Ravenna comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la partita di Supercoppa tra OraSì e Chieti, in programma sabato 24 ottobre al PalaCosta alle 18.30. Sono disponibili 150 biglietti, al costo unitario di 18 euro acquistabili esclusivamente presso la sede di viale della Lirica 21 nelle seguenti giornate e orari:

Martedì 20 ottobre dalle 14.30 alle 17.30

Mercoledì 21 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì 22 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì 23 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni utili

All’ingresso del PalaCosta verrà misurata la temperatura corporea e andrà consegnata l’autocertificazione firmata. Il documento di autocertificazione verrà rilasciato in sede all’acquisto del biglietto o può essere scaricato dal sito del Basket Ravenna. I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti. Durante la partita bisognerà rispettare il posto assegnato e indossare la mascherina. Per ogni informazione contattare la segreteria del Basket Ravenna al numero 0544450598 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì fino alle 18) oppure via mail segreteria@basketravenna.it.