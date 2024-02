Basket, match combattuto: ma alla fine è Baricella ad aver la meglio sulla Raggisolaris Academy

La Raggisolaris Academy perde a Baricella al termine di un match molto combattuto, decisosi soltanto nell’ultimo quarto. La gara è sempre in equilibrio nei primi trenta minuti poi i padroni di casa piazzano il break allungando fino al 77-67 finale. La Raggisolaris Academy riposerà nel prossimo turno di campionato e ritornerà in campo sabato 2 marzo alle 20.30 in casa con il Gaetano Scirea Bertinoro.

BNBARoute65 Baricella 77 - Raggisolaris Academy 67 (18-16; 32-34; 52-53)

BARICELLA: Legnani, Minozzi 3, Tugnoli 13, Frazzoni 13, Sitti 19, Pedrelli 6, Fiore 14, Poli 6, Coppola, Martinelli, Giordani 3, Tanchella. All.: Marchesini

FAENZA: Merendi, Rosetti 3, Marabini 19, Naccari 18, Belmonte, Garavini 5, Caramella 2, Ravaioli 4, Ballarin 7, Nadiaye 9, Lanza, Santandrea. All.: Pio Ass.: Monteventi - Stefanelli