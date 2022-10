Serie B: Big match al PalaCattani, i Blacks ospitano Fabriano

Domenica alle 18 il PalaCattani sarà il teatro di un big match davvero spettacolare tra Blacks Faenza e Ristopro Fabriano, due formazioni molto ambiziose che puntano ad un campionato di vertice. Entrambe arrivano con quattro punti in classifica e la curiosità è che i Raggisolaris non hanno ancora vinto in casa, mentre la Janus (unica formazione del girone C ad essere scesa dall’A2) non lo ha mai fatto in trasferta.

Sugli spalti è atteso il pubblico delle grandi occasioni visto che Fabriano ha sempre molti tifosi al seguito.

ACADEMY ALL’INTERVALLO - Durante l’intervallo si esibiranno i ragazzi della categoria Esordienti 2011 della Raggisolaris Academy: sarà il primo appuntamento con le squadre del settore giovanile durante le partite dei Blacks.

L’AVVERSARIO - La Ristopro Fabriano è l'unica formazione del girone C ad essere scesa dalla serie A2. Una retrocessione che ha portato la dirigenza ad una vera e propria rivoluzione cambiando tutti i giocatori del roster, allenatore compreso. Il nuovo corso non ha però tolto le ambizioni al club che ha puntato su giocatori molto esperti e con un lungo e vincente passato in serie B, candidandosi così tra le pretendenti alle prime quattro posizioni e ad un play off di alto livello. Nelle prime tre giornate Fabriano ha ottenute due vittorie entrambe in casa superando Empoli e Cervia e perdendo sul campo dell'Andrea Costa Imola.

La panchina è stata affidata a Daniele Aniello allenatore che da anni è nel club e che dal 2021 è responsabile del settore giovanile, carica che continuerà a ricoprire. In carriera ha già allenato la Janus nella stagione 2016/17 portandola dalla C Gold alla serie B e nel 2020/21, quando arrivò la promozione in A2, era il vice di Lorenzo Pansa.

Il mercato estivo ha portato l'esperto play Nicolas Stanic (17.2 punti di media), arrivato dalla Real Sebastiani Rieti, e al suo fianco sul perimetro c'è Simone Centanni, uno dei migliori realizzatori degli ultimi anni della serie B, andatosene da Ancona dopo molte stagioni. Altro innesto di prestigio è Patrizio Verri ala con molti punti nelle mani e con un passato anche in A2 (l’ex San Vendemiano con 18 punti è il miglior realizzatore dei suoi), mentre sotto canestro Francesco Papa (ex Npc Rieti) e Yande Fall (Reggio Calabria), formano una coppia dal grande impatto fisico e garantiscono punti e rimbalzi.

Il sesto è ultimo senior (Fabriano può quindi inserirne ancora uno) è Andrea Petracca, arrivato da Vicenza, elemento molto interessante che subentra dalla panchina dando un importante contributo. Completano il roster gli under Gianmarco Gulini, play del 2022 ex Civitanova Marche, la guardia\ala Riccardo Azzaro, un 2002 di talento lo scorso anno ad Udine in A2, l'ala\pivot Alessandro Gianoli, 2003 ex Desio, e Daniel Onesta, guardia del 2005 cresciuta nel settore giovanile fabrianese, nella scorsa stagione divisosi tra prima squadra e Bad Boys, formazione di serie D.

Raggisolaris e Janus si sono affrontate una sola volta nella stagione 2019/20 (campionato interrotto dal Covid a febbraio), match disputatosi al PalaCattani. Faenza giocò un'ottima partita, ma vinse Fabriano.

IL PREPARTITA “Fabriano è una squadra costruita con grande criterio ed intelligenza – spiega coach Luigi Garelli – e basta vedere il roster per capire che la società vuole ritornare al più presto in serie A2, categoria in cui militava fino allo scorso anno. La Janus ha infatti sempre disputato campionati di B da protagonista. Nel suo organico ha tanti giocatori d’esperienza che hanno vinto campionati di serie B e giocato anche in A2 ed ha ottimi tiratori soprattutto da tre punti. Stanic, playmaker vecchia maniera con un tiro micidiale, Centanni e Verri stanno avendo percentuali dalla lunga distanza davvero importanti come hanno sempre avuto in carriera. Sotto canestro l’atletismo di Papa e la fisicità di Fall le permettono di essere pericolosa in attacco e in difesa, mentre dalla panchina entra Petracca che oltre a dare il cambio ai titolari porta punti e rimbalzi. Tra gli under stanno ben impressionando Gulini e Azzaro. Fabriano ha i suoi punti di forza nel tiro da fuori, nella zona e nelle diverse tipologie di difese che alterna, ma è molto pericolosa anche con i tanti schemi che fa nascere dai pick and roll innescati da Stanic e Centanni. Inoltre ha grande solidità mentale come si è visto in casa dell’Andrea Costa Imola dove ha rimontato un vantaggio di 15 punti in una partita che sembrava già compromessa. Fondamentale sarà difendere in maniera aggressiva sui loro tiratori per evitare che colpiscano da tre punti e soprattutto sul pick and roll, ma bisognerà anche muovere bene il pallone in attacco per aver un buon bilanciamento dentro e fuori in modo da contrastare la loro difesa a zona”.