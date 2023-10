Comincia dalla trasferta in casa della Ristopro Fabriano il tour de force dei Blacks, che giocheranno ben sette partite in meno di un mese. Il match sul parquet marchigiano si disputerà domenica alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi e sono attesi molti tifosi faentini. Visto il calore del pubblico fabrianese, si preannuncia spettacolo dentro e fuori dal campo. Sarà una Ristopro Fabriano decisamente ‘arrabbiata’ quella che riceverà i Blacks. I marchigiani sono infatti reduci dalla pesante e inaspettata sconfitta in casa di Ozzano che ha portato coach Federico Grandi a puntare il dito contro i giocatori per l’atteggiamento mostrato e di sicuro vorranno riscattarsi nella prossima giornata. Nonostante questo passo falso, la Ristopro è comunque nel gruppo delle terze della classe, con tre vittorie conquistate in cinque partite. Uno scenario che renderà ancora più difficile la trasferta dei Raggisolaris, decisi a conquistare punti su un campo violato soltanto tre volte nella scorsa stagione tra regular season e play off.

Rispetto alla gara di Supercoppa giocata a settembre e vinta da Faenza 98-72, i marchigiani avranno Vlatko Granic, ala croata che sta viaggiando in ‘doppia-doppia’ con 15.8 punti di media e 10 rimbalzi. Il secondo miglior marcatore è la guardia Simone Centanni con 16 punti di media, sempre decisivo come il play Nicolas Stanic (15 punti di media), che sta ancora facendo la differenza a quasi 40 anni. Di grande impatto è anche il pivot Alberto Bedin (10.4 punti di media) uscito per infortunio ad Ozzano, che con Yannick Giombini e Granic, compone un ottimo reparto lunghi. Tra gli esterni ci sono l’ex Paolo Bandini (a Faenza lo scorso campionato), Francesco Gnecchi e Matteo Negri, ottimo tiratore che non ha ancora mostrato tutto il proprio valore in questa stagione. Completano il roster l’ala Jacopo Rapetti e la guardia Francesco Rapini, entrambi classe 2004. Oltre a Bandini, l’altro ex di turno sarà Francesco Papa, capitano e leader di Fabriano nello scorso campionato. Con la Ristopro, l’ala ha anche vinto il campionato di serie B nel 2021/22. Quella di domenica sarà la quinta sfida tra Faenza e Fabriano, con il bilancio che è in perfetta parità: 2-2.

“Troveremo una Fabriano ancora più motivata del solito che vorrà riscattare la sconfitta di Ozzano – sottolinea coach Luigi Garelli – e avrà le stesse motivazioni che avevano noi a Taranto dopo la brutta prestazione di Padova. Dovremo quindi essere bravi a reggere subito l’urto perché sicuramente saremmo aggrediti sin dal primo minuto e a non farci condizionare dal fattore campo che è spesso decisivo. Lo scorso anno infatti fu determinante negli ultimi minuti quando diede a Fabriano una grande carica, e questa forza la dimostrano anche i numeri perché nella scorsa stagione la Ristopro ha perso soltanto tre volte in casa. Di sicuro non giocare a Fabriano porta meno gente a vedere le partite, ma il campo di Cerreto d’Esi è un vero e proprio fortino. La Fabriano che affronteremo domenica sarà differente da quella trovata in Supercoppa un mese fa e non soltanto perché avrà Granic, un ottimo giocatore che a settembre non venne schierato. Il valore del roster marchigiano è molto alto e lo sta dimostrando in questo inizio di stagione, nonostante il passo falso di Ozzano che in un campionato così equilibrato può capitare. È una squadra che ha mantenuto pilastri importanti come Stanic e Centanni e quindi gioca molto con i pick&roll e gli scarichi dai blocchi, ma è anche molto temibile sotto canestro con Granic, Bedin e Giombini. Altri giocatori interessanti sono Negri, che ha giocato molti anni in serie A ed è un ottimo tiratore, e Gnecchi poi ci sono giovani di valore come Bandini, Rapini e Rapetti. Sarà quindi una gara complicata da affrontare con il giusto atteggiamento ed inoltre dovremo recuperare il ritmo partita, visto che non giochiamo da due settimane. Domenica inizia un periodo importante e delicato perché fino a Natale giocheremo molte partite, spesso ogni tre giorni, e lo dovremo affrontare e gestire molto bene dal lato mentale e fisico”.