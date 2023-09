Derby di Supercoppa: I Blacks Faenza battono Ravenna e passano il turno

Si tinge di neroverde il derby di Supercoppa. I Blacks vincono in casa dell’OraSì Ravenna qualificandosi al secondo turno che giocheranno mercoledì in casa contro Fabriano alle 20.30. Nonostante la squadra sia in piena preparazione atletica e la fatica si faccia sentire, i Raggisolaris giocano una buona partita riuscendo a sopperire al meglio ai momenti di difficoltà e ai normali alti e bassi di inizio stagione.

Ottima partenza dei Blacks, trascinati da un incontenibile Tomasini. L’ala è il terminale di un gioco offensivo basato soprattutto sui contropiede, arma che permette di mantenere un buon vantaggio per tutto il quarto, grazie anche ad una difesa sempre aggressiva. A fil di sirena è Papa a mettere il punto esclamativo regalando il vantaggio in doppia cifra: 19-9. Ravenna rialza subito la testa affidandosi a Dron (9 punti per lui nel secondo quarto), mentre l’attacco di Faenza si inceppa e così l’OraSì si porta sotto fino al 21-26. I Blacks trovano punti soprattutto dalla lunetta (ben 11 nei primi 20’) e non segnano triple in tutto il primo tempo, arrivando comunque all’intervallo avanti 29-25.

I Blacks provano a piazzare il break per andare in fuga, ma Ravenna è sempre attenta a restare in scia. Faenza si porta sul 37-29 e sul 40-33, ma in entrambe le occasioni l’OraSì risponde alla grande. Vico però ha iniziato a ‘scaldare’ la mano da tre punti e con la sua terza tripla realizzata in pochi minuti regala il 43-35 poi ci pensa Poggi a siglare la doppia cifra: 45-35. Un vantaggio che Faenza riesce a mantenere fino al termine del periodo, concluso avanti 51-40. I Blacks hanno ormai preso in mano l’inerzia del match e con due triple di Siberna fuggono sul 62-46 al 34’, gestendo poi il vantaggio fino alla sirena finale, respingendo ogni tentativo di rimonta degli avversari.

OraSì Ravenna 60 - Blacks Faenza 70 (9-19; 25-29; 40-51)

ORASI’ RAVENNA: Restelli 5, Galletti ne, Giovannelli, Nikolic 4, Ferrari 11, Paolin 7, Onojaife 1, Bedetti 6, Guardigli 6, Dron 16, De Gregori 4, Laghi. All.: Bernardi

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Galassi 2, Papa 6, Siberna 13, Vico 13, Naccari ne, Poggi 8, Ballarin ne, Petrucci 5, Aromando 12, Tomasini 11, Pastore ne. All.: Garelli

ARBITRI: Scaramellini – Paglialunga