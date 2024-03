L'OraSì vince con carattere il fondamentale match contro Ozzano

Al “Pala Arti Grafiche Reggiani” di Ozzano si sono affrontate in un bellissimo derby regionale la Logimatic Group e l’OraSì Ravenna . Per questa partita, importantissima per entrambe le squadre in ottica salvezza, coach Conti manda in campo Bechi, Abega, Cortese, Bastone e Filippini. Coach Bernardi mette in quintetto a sorpresa il redivivo Nikolic, che rientra in roster per sostituire l’infortunato di Uljarevic ancora fermo per un problema alla caviglia patito durante la sosta di campionato Insieme allo sloveno ci sono Panzini, Paolin, Ferrari e Onojaife per un quintetto fisicamente importante con Nikolic impiegato da 3.

LA PARTITA

Apre i giochi Ferrari che imbuca da 3 dopo 40” con replica di capitan Cortese che, in allontanamento, mette i primi due della Logimatic. Le difese sono a uomo ma quella dei giallorossi è particolarmente attiva. Paolin, lasciato libero, infila la seconda tripla dei bizantini valida per il 2-6. Prova a ricucire Abega con un’entrata spettacolare ma Panzini mette la terza bomba della sua squadra che cosi va sul 4-9 dopo 3’30”. Bechi riavvicina Ozzano ma, prima Panzini al termine di un bel dai e vai con Nikolic e poi ancora Paolin dai 6.75, provano la fuga respinta da Abega e Filippini che, con un libero, dopo 5’40” fissa in punteggio sul 12-14. I padroni di casa provano la zona-press ma l’OraSi, con un Dron ispirato che manda a canestro Onojaife da sotto e Paolin da 3, si riallontana sul 12-19 dopo 7’19”. Conti chiama time-out e fa entrare Piazza mentre per Ravenna entra Bedetti che fa rifiatare un Nikolic molto presente soprattutto a rimbalzo.

Dron è il mattatore e con una serie di penetrazioni subisce falli mettendo i liberi con precisione (4/4). Paolin manda a canestro Onojaife e realizza un’altra tripla così che l’OraSì al 9’ arriva sul +12 mettendo in mostra un gioco molto fluido in attacco (10/15 dal campo) e una difesa efficace. Il periodo termina con Bedetti che pareggia una tripla di Balducci portando i suoi sul +13. I bizantini hanno 6/9 da 3 e comandano a rimbalzo (4-9) per cui il 17-30 ci sta tutto. Nel 2° quarto Ozzano riparte aggressiva e mette a segno in pochissimo un 7-1 che diventa 9-3 dopo 12’ di gioco per il 26-33. Si iscrive tra i marcatori anche Nikolic ma il mattatore di questo inizio è Martini che ne mette 6 catturando anche alcuni rimbalzi offensivi. De Gregori scrive il 26-35 ma Ravenna sembra un po’ meno fluida e meno aggressiva in difesa per cui Bernardi chiama time-out dopo 12’48” con Nikolic a quota 4 rimbalzi. Un Martini attivissimo scarica in angolo a Cortese che mette la sua 2 tripla (ed il suo 8 punto) riportando la Logimatic a -6 sul 29-35.

Nikolic segna in entrata e fa un assist sulla rimessa a Ferrari che segna con un tap-in volante portando i bizantini sul +10 (29-39) al 15’.Le squadre utilizzano ora anche zone miste e la 3-2 e questo porta ad una serie di azioni con errori da ambo le parti fino a che Dron e Bedetti confezionano uno 0-6 che conduce l’OraSì sul 31-45 dopo17’20” di gioco. Ozzano chiama time-out ma i giallorossi sono micidiali al tiro tirando 8/12 da 3 (!) e 8/13 da 2 . A rimbalzo i padroni di casa ora reggono (15 -15) ma Nikolic fa la voce grossa con 6 (5+1). Bedetti lancia Paolin in contropiede dopo una bella difesa 3-2, Balducci mette due liberi ma Panzini non perdona da 3 portando i suoi sul 33-50 .

Abega segna il suo 10 punto (2+1), poi Nikolic mette l’ennesimo tiro da 3 dei ravennati ma Bechi gli risponde per le rime allo scadere, chiudendo la seconda frazione sul punteggio di 39-53. Al rientro Filippini ne mette 4 dall’area ma sempre Paolin e Panzini mettono due triple per un pazzesco 12/17 da 3 dei ravennati. Ozzano è stordita ma lotta, Bechi segna un bel jumper a cui l’OraSì risponde con la schiacciata di Onojaife su assist di Nikolic che poi si iscrive alla gara da oltre l’arco portando il punteggio sul 45-64.Ancora un time-out per i padroni di casa che al rientro in campo segnano con Filippini su assist di Piazza al 34’. Si infortuna anche Bastone che a 5’23” dal termine deve uscire dal campo. Ravenna ha una flessione e nonostante altri due di Nikolic subisce l’aggressività dei locali che si riportano a -15 con Filippini e Abega. Bernardi chiama prontamente time-out passati 6’30 del quarto sul punteggio di 51-66. Ravenna piazza un altro parziale e ritorna a +19 a 1’30 dalla fine del periodo ma la press chiamata da Conti genera un break favore di Ozzano che si avvicinano sul -13 a 30 grazie ad un Abega scatenato autore del 17° punto personale.

La Logimatic ha 16/37 da 2, 5/15 da 3 e ha preso 24 rimbalzi, l’OraSì tira 13/19 da 3, 13/21 da 2 e ha catturato 25 rimbalzi.

4 immediati di Bechi portano i biancazzurri sul -9 (63-72) dopo 1’ dell’ultimo periodo. Bernardi sistema i giochi e Paolin al rientro segna il suo 18° punto. Ozzano ha tanta voglia di rientrare e Piazza prima da 3 poi Bechi in contropiede la portano a -6 (68-74) dopo 33’. Dron mette a segno una bella sospensione ma Cortese la mette da 3 portando il punteggio sul 71-76 dopo 3’40”. La Logimatic pressa tanto e supera il bonus dopo 4’, Dron sembra riallontanare i giallorossi con un tiro da 3 per il nuovo +8. Cortese fa fallo e prende anche tecnico escludendosi dal match dopo 4’30” con Paolin che mette nell’occasione 2/3 ai liberi. Sul 72-81 si scatenano Abega e Bechi che, nonostante un’altra tripla di Panzini e i liberi di Dron, portano Ozzano sempre più vicina fino ad arrivare sull’86-86 con due triple prima di Piazza da 8 metri e poi dello stesso Abega marcatissimo da Paolin. Mancano 2’09” dal termine e il parziale e di 27-14 con Abega a quota 29. Bernardi prova a bloccare l’inerzia della Logimatic con il time-out da cui Ravenna esce bene: Dron subisce prima fallo e mette dalla lunetta un libero, poi serve un bell’assist sotto canestro a Onojaife che segna il nuovo +3 per l’OraSì a 1’ dalla fine. Ozzano non segna e Paolin chiude i giochi con la tripla del +6 a 29” dal termine. Fissano il punteggio finale i due liberi di un clamoroso Abega (31) e quello di un altrettanto valido Paolin (24)

Finisce 88-93 tra il tripudio dei Leoni Bizantini ancora una volta fedeli nel seguire i loro beniamini. Appuntamento già fissato per mercoledì 27 alle 20,30 al PalaCosta per la sfida determinante con la Virtus Padova. Impossibile mancare, senza se e senza ma.

IL TABELLINO

Logimatic Group Ozzano - OraSì Ravenna 88-93 (17-30, 22-23, 20-19, 29-21)

Logimatic Group Ozzano: Abega 31 (7/11, 3/4, T.L. 8/11), Bechi 17 (5/8, 1/3, T.L. 4/4), Cortese 11 (1/9, 3/6), Filippini 11 (5/10, 0/1, T.L. 1/2), Piazza 7 (0/3, 2/5, T.L. 1/2), Martini 6 (3/4, 0/0), Balducci 5 (0/2, 1/3, T.L. 2/2), Bastone 0 (0/3, 0/0), Terzi 0 (0/0, 0/0), Myers 0 (0/0, 0/0), Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Zanasi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 30 12 + 18 (Martini 9) - Assist: 23 (Piazza 10)

OraSì Ravenna: Paolin 24 (2/4, 5/7, T.L. 5/7), Dron 19 (1/1, 3/4, T.L. 8/10), Panzini 14 (1/1, 4/8), Nikolic 12 (3/4, 2/4, T.L 0/2), Onojaife 10 (5/6, 0/0), Bedetti 7 (2/3, 1/2), Ferrari 5 (1/1, 1/4), De Gregori 2 (1/4, 0/1), Allegri

N.E., Galletti N.E., Brunetto N.E.

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 28 2 + 26 (Onojaife 7) - Assist: 29 (Nikolic 10)