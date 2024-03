OraSì c'è aria di derby, Bernardi: "Una sfida che noi sentiamo molto"

Dopo la bella e netta vittoria al PalaMazzola contro la CJ Basket Taranto la OraSì Ravenna di Coach Massimo Bernardi è attesa dall'ennesimo derby che vedrà i giallorossi affrontare la Virtus Imola domenica 10 marzo al PalaCosta. Palla a due alle ore 18:00

La vittoria di Taranto ha dato sicuramente una grossa spinta emotiva e ha dato morale per riprendere il cammino in questo rush finale di campionato. Alla vigilia del match Coach Bernardi ha affrontato i temi tecnici e tattici del match. Ecco le sue parole

La conferenza stampa di Bernardi

Aspettative per il derby - “C'è questo bellissimo derby da giocare che è una sfida che noi sentiamo molto. La Virtus Imola è una squadra forte ma per noi è una partita molto importante. Vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi che sono stati fantastici e che ringrazio ancora una volta per esserci stati vicini venendo fino a Taranto. Vogliamo tanto dargli una gioia mettendo così anche punti in classifica in questo finale di stagione dove noi possiamo veramente finire molto bene e raggiungere tutti i nostri obiettivi”.

La sosta - “Sì, è giustissimo. Metteremo a punto la preparazione fisica per questo finale di stagione con i nostri preparatori ma faremo importanti allenamenti di basket per inserire ulteriormente Karlo Uljarević nei meccanismi di gioco della squadra. Direi quindi che la pausa per le finali di Coppa Italia viene in un momento opportuno”.

Imola ha scelto di dare più spazio ai suoi italiani rinunciando al play lituano Balciunas - “Sì, rispetto all'andata non hanno più Balciunas ma la squadra non è cambiata come caratteristiche di gioco. Dipendono molto da Barattini che è un playmaker di personalità, che tira da tre e che gioca con grande energia ed intensità, spingendo sempre il contropiede della squadra. Chiappelli è da sempre un riferimento di questa squadra perché è un grande giocatore che sa muoversi sia vicino che lontano da canestro. La Virtus ha una coppia di esterni piuttosto alti come Masciarelli e Magagnoli ed ha un punto di riferimento in area come Ohenhen e ha giocatori esperti come Aglio e Morara; poi hanno appunto preso da Taranto Valentini che è un altro playmaker. Insomma, è una squadra che ha caratteristiche chiare che noi conosciamo ma dobbiamo veramente fare una grande partita difensiva per portare a casa la vittoria e dare valore a tutto il lavoro fatto sino ad oggi”.

L'iniziativa

Da segnalare infine che con la vendita delle uova pasquali grazie alla collaborazione dell’OraSì Basket Ravenna Piero Manetti, del Ravenna FC e dell’Atletica Ravenna ed il generoso contributo di Cabot Italiana, è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo pullmino attrezzato dell’associazione di volontariato del Comune di Ravenna “Spazio104 Insieme OdV.

L’associazione svolge attività a favore di persone con disabilità, legate ad inserimento di tipo lavorativo, tempo libero, attività di svago e a carattere culturale e sportivo, volte alla socializzazione e a rendere autonomi i soggetti interessati