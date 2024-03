L'OraSì riparte da Ozzano, Bernardi: "Arriviamo allo scontro diretto ben consci della situazione"

Per il 29° turno del Girone B del campionato di Serie B di basket maschile la OraSì Basket Ravenna affronterà ad Ozzano i New Flying Balls nell'anticipo di sabato 23 marzo alle 20.30.

Alla vigilia del match il coach dei giallorossi, Massimo Bernardi, ha analizzato i temi tecnici e tattici di questo importantissimo match.

Coach Bernardi: "Sarà come sempre una partita difficile"

La preparazione del match - "Con Ozzano incomincia il periodo clou di questa stagione di Ravenna. Arriviamo a questo scontro diretto ben consci della situazione. La squadra questa settimana si è allenata molto bene. I ragazzi sono carichi. Sarà come sempre una partita difficile perché Ozzano in casa sua gioca molto bene. È una squadra aggressiva e li conosciamo bene. Siamo pronti per fare una bella partita e questo è il momento della stagione dove gli scontri diretti diventano fondamentali per la posizione finale in classifica".

La pausa del campionato - "I primi giorni sono stati complicati per le forme febbrili che hanno colpito Bedetti e Brunetto oltre alla distrazione alla caviglia patita da Uljarevic ed si problemi al ginocchio di Onojafe. Gli altri però hanno lavorato subito molto bene. Abbiamo fatto un piccolo ma intenso richiamo fisico e ci siamo concentrati sui particolari del nostro gioco. Il clima degli allenamenti è stato comunque ottimo anche in questa settimana. Di testa ci siamo, i ragazzi sono molto carichi perché anche loro sentono il momento importante ma ci sta e deve essere così".

Avversario ostico - "Sì, però anche noi lo siamo. Li metteremo a dura prova. Insomma, è una partita importante per tutte e due le squadre e sarà complicata per entrambe. Loro hanno Filippini che gli dà più pericolosità nel gioco interno anche se è uno che ha mani buone e tira bene da fuori e anche da tre punti. Bastoni è un altro giocatore che sa giocare dentro l'area. Con i nuovi innesti sono migliorati molto e sono ora una squadra con determinate caratteristiche da limitare. Ma anche loro dovranno preoccuparsi delle nostre doti".