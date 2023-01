Passo falso Ravenna, vince Cividale

L’OraSì Ravenna non riesce a dare continuità alla bella vittoria di mercoledì contro Chieti e, dopo un’ottimo avvio, cede il passo per 50-65 alla Gesteco Cividale. La squadra giallorossa gioca un eccellente primo quarto e in avvio di secondo trova anche la doppia cifra di vantaggio sul 21-10, ma si blocca in attacco realizzando appena 29 punti nel resto della partita. Gli ospiti grazie a tanta fisicità e una prestazione attenta in difesa e a rimbalzo strappano il successo trascinati da Pepper (21) e Dell’Agnello (doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi), mentre per Ravenna l’ultimo a mollare è il giovane Nicola Giordano, migliore dei suoi con 10 punti.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere conferma il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Lewis. Proprio il lungo americano parte forte e propizia il primo allungo dei padroni di casa. La tripla di Bonacini vale il 15-8 in favore dell’OraSì, che difende bene e attacca con pazienza chiudendo il primo quarto sul 17-10 dopo essere stata anche a +9.

In avvio di secondo parziale Ravenna trova la doppia cifra di vantaggio sul 21-10, ma gli ospiti chiudono la difesa riempiendo l’area e l’attacco giallorosso si inceppa. I ragazzi di Coach Lotesoriere sbagliano anche molti tiri aperti e incassano un parziale di 0-9 griffato dai primi 5 punti della gara di Pepper. Alla tripla di Bartoli (24-19) risponde Dell’Agnello e Cividale pareggia la gara a quota 24. Gli ospiti trovano il primo vantaggio sul 28-29, ma Musso allo scadere manda le squadre all’intervallo lungo con Ravenna avanti 30-29.

Al rientro dagli spogliatoi la tripla di Musso vale il 33-31, ma la risposta di Pepper riporta avanti la Gesteco (33-34). Il parziale ospite si estende fino a 0-11, con una tripla di Dell’Agnello e ancora Pepper sugli scudi (33-42), poi nel finale l’OraSì prova a reagire ma non riesce a ricucire il divario, con il punteggio che all’ultimo intervallo è 37-46.

Il quarto periodo si apre con 4 punti di Dell’Agnello che portano avanti Cividale in doppia cifra. I giallorossi non ritrovano il filo offensivo e la partita scivola via con gli ospiti che pian piano scappano via. La tripla di Cassese vale il 43-58 e la Gesteco tocca il massimo vantaggio sul +16 (45-61). Nel finale spazio anche per il giovanissimo ravennate Giovannelli, con il punteggio finale che dice 50-65 (OraSì Basket Ravenna).

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – UEB Gesteco Cividale 50-65 (17-10, 30-29, 37-46)

Ravenna: Anthony 4, Giordano 10, Musso 7, Bartoli 5, Oxilia, Onojaife ne, Giovannelli 1, Petrovic 6, Minardi ne, Bonacini 9, Lewis 8. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Cividale: Miani 8,Cassese 2, Rota 4, Muaha 4, Cuccu, Battistini 8, Clarke ne, Pepper 21, Micalich, Nikolic, Dell’Agnello 18. All.: Stefano Pillastrini. Ass.: Federico Vecchi, Alessandro Zamparini.

Arbitri: Stefano Wassermann di Trieste, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Andrea Cassinadri di Bibbiano (RE).