Anche la pallacanestro ravennate piange la morte di Dilas: aveva solo 24 anni

Tutto il mondo della pallacanestro piange la morte di Samuel Dilas. Il presidente Roberto Vianello, il dg Giorgio Bottaro, il Ds Mauro Montini, l'allenatore Massimo Bernardi insieme ai giocatori e a tutti i collaboratori dell'OraSì Basket Ravenna si uniscono al cordoglio dei famigliari e del Club Lumezzane per la dolorosa e prematura scomparsa di Dilas.

Nativo di Novellara (Re), classe 1999, centro di 2.05, cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Novellara, dopo una stagione alla Pallacanestro Reggiana era arrivato nel 2018 alla Pallacanestro 2.015 Forlì. E successivamente girato in prestito ad Avellino nel 2019 (nel campionato poi sospeso per Covid). Quindi il rientro a Forlì, facendo parte del roster della prima squadra nella Serie A2 2020-2021. Nell'estate seguente il trasferimento a Lumezzane, dove aveva appena iniziato la sua terza stagione. Con Novellara, nel 2017, aveva conquistato il titolo di campione d’Italia Elite Under 18.