Serie B: i Blacks in trasferta a Bisceglie alla ricerca della continuità

Inizia da Bisceglie il piccolo tour lontano dalla Romagna dei Blacks che li vedrà in trasferta le prossime due partite. Domenica saranno di scena alle 18 sul campo dei Lions Bisceglie, in corsa per raggiungere la salvezza diretta, mentre domenica 17, sempre alle 18, giocheranno a Roseto, terza della classe.

La gara di Bisceglie, una delle più lunghe trasferte della stagione, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

La vittoria in casa di Vicenza nel turno infrasettimanale ha dato grande carica ai Lions Bisceglie, facendo loro abbandonare l’ultima posizione. I pugliesi hanno disputato una prima parte di stagione alternando buone prestazioni ad altre meno positive raccogliendo un bottino di quattro vittorie e proprio in questi giorni la dirigenza sta pensando di cambiare qualcosa nel roster come dimostra la decisione di mettere fuori squadra la guardia bulgara Alex Ouandie per motivi tecnico\tattici, secondo miglior marcatore della squadra con 14.5 punti di media.

Coach Enrico Fabbri non ha ancora avuto il sostituto di Ouandie, ma a Vicenza ha comunque ottenuto un successo d’oro, firmato dalla coppia Raphael Chiti – Janko Cepic, decisivi in attacco e in difesa. Chiti è il miglior realizzatore dei leoni con 15.4 punti di media, mentre l’ala\pivot montenegrina abbina 12.3 punti di media a 6.7 rimbalzi. Suo compagno sotto canestro è l’esperto pivot argentino Marcelo Dip, protagonista di molte promozioni in A2. Completano il reparto lunghi il centro Jacopo Ragusa, classe 2000, e l’ala del 2002 Soma Abati Toure, secondo rimbalzista con 5.7 carambole conquistate ad incontro.

La cabina di regia è invece affidata a Roberto Chessari e a Manuel Saladini, coppia giovane e di qualità, e a completare il reparto ci sono Chiti e Constantin Maralossou, guardia del 2002.

Il roster di Bisceglie è inoltre composto da Domenico Santoro, ala del 2005, e da Simone Turin, guardia del 2004.

Raggisolaris e Lions non si sono mai affrontate e quella di domenica sarà quindi la prima volta.

IL PREPARTITA

“Bisceglie è una squadra giovane che ha lunghi fisici, piccoli rapidi e alcuni elementi d’esperienza come Dip e fa dell’atletismo il suo punto di forza – afferma coach Alessandro Lotesoriere -. Come tutte le formazioni giovani viaggia sull’entusiasmo e può essere molto pericolosa se la si lascia giocare e se si esalta, ma di contro può anche avere momenti di calo dovuti proprio all’età. Bisogna quindi non farle prendere fiducia e approcciare la partita nel modo giusto, considerando anche che su quel campo è molto difficile giocare. In casa infatti Bisceglie ha sempre disputato partite intense anche quando ha perso, come ad esempio quella con la Virtus Imola dove la sconfitta è arrivata negli ultimi secondi, ma ha anche vinto contro Chieti conducendo per lunghi tratti con un vantaggio di oltre venti punti. La vittoria di mercoledì scorso a Vicenza arrivata praticamente senza Dip, che ha giocato soltanto una decina di minuti, dimostra che questo gruppo ha qualità. Per quanto riguarda noi, questa è una gara importante perché dovremo dare continuità alla vittoria con Ruvo di Puglia e continuare il nostro percorso di crescita”.