Serie B: Grande sfida al PalaCattani. I Blacks ospitano la capolista Ruvo

Mercoledì di fuoco al PalaCattani. Alle 20.30 arriverà la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia, formazione che ha perso soltanto una partita delle dodici disputate.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito di Liveticket o dalle 19.30 di mercoledì alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO

Prima in classifica con una sola sconfitta in dodici partite e quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. Questo è il ruolino di marcia della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, capolista del girone e squadra con il miglior numero di vittorie di tutta la B Nazionale.

Gli uomini di coach Federico Campanella sono reduci dal successo in casa di Fabriano arrivato negli ultimi secondi dopo una grande rimonta e sempre nel finale di gara hanno subito l’unica sconfitta, maturata a Roseto.

Il miglior realizzatore di Ruvo di Puglia è la guardia statunitense Darryl Joshua Jackson che viaggia a 18.1 punti di media (domenica a Fabriano ne ha segnati 34), seguito dalla guardia Marco Contento con 15.9. Il reparto esterni può contare anche sul playmaker d’esperienza Andrea Traini e sulle guardie Luca Toniato, che abbina tecnica a fisicità, e Manuel Diomede, ottimo tiratore. Sotto canestro la coppia formata da Gianmarco Leggio (13.3 punti di media) e Lorenzo Galmarini (7.7 rimbalzi) sta confermandosi tra le migliori del campionato e a loro si è aggiunto da qualche settimana Giacomo Eliantonio che ha sostituito Ilia Boev, infortunatosi dopo soltanto tre partite. Il quarto lungo è il centro Mario Ghersetti, classe 1981, grande leader dentro e fuori dal campo.

Il roster di Ruvo di Puglia si completa con Giacomo Garnieri, play\guardia classe 2006.

Blacks e Tecnoswitch si sono già affrontate a settembre in semifinale di Supercoppa dove a vincere furono i pugliesi per 76-70. Quella di mercoledì sarà la decima sfida tra i due club (la prima in stagione regolare) con i faentini che conducono 7-2.

Le parole del coach:

“Ruvo di Puglia è un’ottima squadra e i risultati lo dimostrano – afferma coach Alessandro Lotesoriere -. È l’ammazzacampionato e la sua unica sconfitta è arrivata con un buzzer beater. Ha un roster molto competitivo con tanti giocatori che hanno un lungo passato in A2, ma credo che la sua vera forza sia stata quella di diventare squadra in pochi mesi grazie all’ottimo lavoro di coach Campanella. Spesso infatti ha avuto a disposizione soltanto sei uomini e nonostante le emergenze ha vinto le partite, mostrando grande affiatamento nel gruppo. Anche domenica scorsa a Fabriano, campo difficilissimo da espugnare, ha vinto nel finale grazie ad un’ottima rimonta.

Queste partite si devono affrontare con il massimo dell’attenzione, ben sapendo che dato l’alto coefficiente di difficoltà e il valore dell’avversario, potrebbe non bastare una prestazione perfetta per vincere. Sicuramente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, aumentando l’aggressività in difesa e trovando sempre più fiducia in attacco, non perdendola nel caso dovessimo costruire buoni tiri senza segnare. Fondamentale sarà restare uniti nei momenti difficili e reagire sempre come è accaduto con Chieti e Jesi”.