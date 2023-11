Serie B: i Blacks reagiscono. Battuta nettamente la Lux Chieti

I Blacks festeggiano nel migliore dei modi il debutto in panchina di Lotesoriere, vincendo e convincendo con Chieti. La difesa, l’aggressività e il carattere sono state le armi decisive dei faentini per vincere, bravi a conquistare due punti preziosi per la classifica e per il morale.

I Raggisolaris sfoderano subito grande aggressività a rimbalzo, decisiva anche per l’attacco, dove arrivano molti secondi tiri. La fase offensiva infatti non è delle migliori, ma la pressione sui giocatori di Chieti permette di colmare questo problema. Il grande protagonista è Aromando che guadagna 10 liberi nel primo periodo di gioco frutto di 9 falli subiti. L’ala è un vero rebus per la difesa teatina e il mattatore del 22-15 del primo riposo. Quando iniziano ad arrivare anche i canestri con continuità grazie al gioco di squadra e ad assist al bacio ben sfruttati dai lunghi, i Blacks volano sul 40-21, subendo poi un piccolo break che li porta sul 40-26 all’intervallo.

Al rientro in campo è Chieti a guadagnarsi molti liberi colmando il gap minuto dopo minuto, ma i Raggisolaris pur segnando poco (solo 9 punti nella frazione) reggono bene l’urto restando sempre lucidi fino all’episodio chiave. Sul 46-41 Pastore spara la tripla del 49-41 che riporta grande entusiasmo e fa ritornare i Blacks a mostrare il loro volto migliore. La difesa non concede punti nei primi sei minuti dell’ultimo quarto e in attacco arrivano tante triple e ottime giocate. Il match lo chiude Vico al 36’ con i liberi del 59-41, permettendo poi ai suoi di gestire il risultato fino alla fine. Nel finale c’è anche spazio per i giovani, con Ballarin che segna il suo primo punto in B Nazionale.

Blacks Faenza - LUX Chieti 72-56 (22-15, 18-12, 9-14, 23-15)

Blacks Faenza: Simone Aromando 22 (6/11, 0/1), Marco Petrucci 15 (2/2, 3/6), Luca Galassi 11 (2/4, 0/4), Sebastian Vico 7 (0/8, 1/4), Francesco Papa 6 (1/2, 1/2), Andrea Pastore 6 (0/0, 2/7), Giacomo Siberna 4 (2/4, 0/0), Pietro Ballarin 1 (0/0, 0/0), Giovanni Poggi 0 (0/4, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Marcel Belmonte 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 36 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Simone Aromando 11) - Assist: 19 (Sebastian Vico 8)

LUX Chieti: Edoardo Tiberti 16 (3/6, 2/2), Juan Rodriguez suppi 9 (1/3, 1/4), Leonardo Ciribeni 9 (4/5, 0/1), Alessandro Paesano 9 (3/7, 0/1), Enzo damian Cena 5 (1/3, 1/7), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/3), Roberto Maggio 3 (0/0, 0/1), Gabriele Berra 0 (0/0, 0/0), Thomas Reale 0 (0/1, 0/1), Loris Masciopinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Edoardo Tiberti 6) - Assist: 14 (Leonardo Ciribeni, Roberto Maggio 3)