Serie B: l'Orasi Ravenna spaventa la capolista Ruvo ma non basta

Nel secondo turno infrasettimanale di questo campionato, Ravenna era impegnata nel campo più difficile, quello di Ruvo di Puglia, squadra con l’obiettivo dichiarato della promozione che proveniva da un percorso netto di 6 vittorie.

Prima della palla a due si intuisce che la formazione di Campanella, oltre che al lungo degente Boev, dovrà rinunciare anche a Ghersetti e a Leggio.

Starting five per la Tecnoswitch: Traini, Contento, "Jackson, Toniato e Galmarini. Per l’OraSi Ravenna partono invece Dron, Ferrari, Paolin, Nikolic e Onojaife.

Inizio tostissimo dei ragazzi di Bernardi che difendono con grande attenzione e si appoggiano ad un ispiratissimo Nikolic che dopo i primi tre centri da 2 replica con la bomba che fissa il punteggio sul 2-11 per i giallorossi con Galmarini unico a segnare per i pugliesi nei primi 3 minuti.

Anche Jackson entra in partita con una tripla ma I cecchini di Ruvo tirano male anche perché Ravenna non gli concede tiri facili. Dron colpisce da 3, replica Jackson con due liberi ma poi ancora Nikolic mette due punti per il 7-16 che si dilata ulteriormente con la tripla di Paolin a poco più di 2 minuti dalla fine del quarto.

Ruvo barcolla ma grazie a Traini e Jackson evita il peggio ed arriva al primo intervallo sotto di 6 (17-23).

All’inizio del secondo periodo Nikolic riprende da dove aveva lasciato mettendo a segno un’altra tripla ma stavolta Ruvo replica con il solito Galmarini (2+1) e poi con Diomede che dall’angolo mette la tripla del 23-25. Prima Dron, poi due cesti di De Gregori e ancora Nikolic fanno ripartire Ravenna a cui si oppone il solo Jackson per il 25-34 del 15’.

Ruvo di Puglia va spesso in lunetta ma Ravenna continua a tirare bene e dopo la tripla di Restelli si va sul 29 a 40 a 4’26” dall’intervallo lungo: qui i pugliesi reagiscono e con le triple di Diomede, Toniato e Contento e una difesa molto alta, ricuciono lo scarto e arrivano al-1; due liberi di Dron fissano il 39-42 del fine quarto.

Il rientro in campo dopo l’intervallo lungo decide la partita: Paolin mette la tripla del +6 per i giallorossi ma in un amen i pugliesi replicano con la stessa arma con Jackson e Contento che impattano la partita a 48 dopo 1’53. Ferrari riporta avanti i ravennati ma Contento con due liberi ed ancora una tripla porta per la prima volta avanti Ruvo. Nikolic dall’area realizza il suo sedicesimo punto per il 53-52.

La squadra pugliese ora gioca più facile e mette a bersaglio altri tre tiri da 3 con Traini Jackson e ancora Contento supportati dal solito efficace Galmarini: 68-57 al termine della terza frazione di gioco.

Apre l’ultimo periodo un bersaglio da fuori l’arco di Jackson a cui Ravenna prova a replicare con Restelli e Bedetti dalla lunetta: Ravenna prova a rimanere attaccata alla panchina ma i pugliesi hanno l’inerzia del match. Si rimane sugli 8/ 10 punti di scarto a favore di Ruvo per il resto del tempo fino a qualche minuto dal termine quando Traini da 3 e Contento con due liberi portano il punteggio sull’82 a 68 che si traduce nell’ 88-74 finale.

Merito allo Tecnoswitch che si aggiudica questa partita nonostante le assenze ampliando così a 4 punti il suo margine sulla seconda in graduatoria del girone B.

Un applauso anche ad una Ravenna coraggiosa e volitiva nei primi due quarti di gioco: essere riusciti a mettere in difficoltà questi avversari deve dare fiducia per il proseguio del campionato.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - OraSì Ravenna 88-74 (17-23, 25-22, 26-14, 20-15)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 21 (1/5, 5/8), Darryl joshua Jackson 20 (2/6, 4/8), Manuel Diomede 17 (2/3, 3/5), Andrea Traini 15 (2/4, 3/6), Lorenzo Galmarini 11 (5/7, 0/0), Luca Toniato 4 (0/3, 1/3), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 26 9 + 17 (Lorenzo Galmarini 7) - Assist: 15 (Andrea Traini 4)

OraSì Ravenna: Mitja Nikolic 20 (7/7, 2/4), Francesco Paolin 11 (1/5, 3/4), Gabriel Dron 11 (2/3, 1/4), Alessandro Ferrari 11 (3/3, 1/5), Tommaso De gregori 10 (4/6, 0/1), Marco Restelli 5 (1/1, 1/4), Francesco Bedetti 3 (0/0, 0/3), Matteo Guardigli 3 (1/1, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/1, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Alessandro Ferrari 8) - Assist: 11 (Francesco Paolin 4)