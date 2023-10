Serie B, l'Orasi Ravenna ospita la Gemini. Coach Bernardi: "Partita difficile, Mestre gioca davvero bene"

Sesta giornata di campionato in arrivo per l'Orasi basket Ravenna. I ragazzi di coach Bernardi attendono tra le mura amiche la Gemini Mestre, seconda in classifica con una sola sconfitta all'attivo.

Coach Bernardi presenta la sfida caricando i suoi per una sfida molto complicata:

""Sarà ovviamente una partita da affrontare con grande determinazione sia perché loro sono secondi in classifica, con una sola sconfitta, sia perché giocano davvero bene ed in maniera fluida in virtù del fatto che il gruppo è già consolidato e gli ultimi arrivati si sono amalgamati molto bene al tipo di gioco voluto da Ciocca. Mestre gira la palla molto bene e crea buone situazioni di tiro a cui noi dobbiamo sapere replicare adeguatamente e con grande attenzione e applicazione in difesa. Hanno un giocatore importante come Caversazio ma importante è anche il play Mazzucchelli fatto salvo, come detto, che tutto il loro roster è di valore"

Dopo la sconfitta di Chieti, com’è andata la settimana??

"Abbiamo cercato di fare tesoro di quanto successo domenica: è stata davvero una tappa dolorosa per tutti noi e per me in primis. Ho rivisto molte volte la partita con Giacomo Ravaioli per capire tutto ciò che non ha funzionato. Voglio comunque pensare che la partita con Chieti rimanga una sbandata imprevista nel nostro percorso che sappiamo sarà comunque caratterizzato da alti e bassi vista la giovane età della squadra. Abbiamo comunque trovato delle correzioni da proporre in allenamento soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento della squadra nei momenti di difficoltà, inevitabili nell’arco dei 40 minuti. Dobbiamo porci l’obiettivo di rimanere uniti, di uscire dai momenti no tutti insieme senza che nessuno debba diventare il salvatore della patria. Contro Mestre, sarà una Ravenna molto determinata e, con l’aiuto del nostro pubblico, anche migliore rispetto a quella che ha sconfitto San Severo".

Appuntamento domenica 29 ottobre, palla a due alle 18.00.