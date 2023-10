Serie B: l'Orasi Ravenna prova l'impresa in casa della capolista Ruvo di Puglia

Il turno infrasettimanale mette di fronte all'Orasi basket Ravenna l'ostacolo più duro del campionato. I ragazzi di coach bernardi, infatti, faranno visita alla capolista Ruvo di Puglia.

L'allenatore giallorosso mette in guardia i suoi:

Massimo Bernardi, che partita vi aspetta contro l'imbattuta Ruvo di Puglia?

"Ruvo e' una squadra costruita per vincere il campionato, lo vinceranno e sono già primi in classifica con 6:vinte su sei giocate. Sarà una partita molto difficile ma bella perché giocata contro una squadra di altissimo livello; abbiamo l'occasione di scendere in campo con la mente libera ,con il piacere di giocare contro i più forti, cercando di dare il nostro massimo per vedere dove possiamo arrivare".

La squadra pugliese ha un punto debole?

"Al momento, se ce l'hanno, non lo hanno ancora mostrato, sono davvero fortissimi. Hanno giocatori di talento, di esperienza e sono ricchi di atletismo. Questo però deve essere per noi lo stimolo ad esprimerci ai nostri massimi livelli per ribadire l'atteggiamento e l'applicazione che ci ha portato a vincere domenica contro Mestre. Proviamo a mantenere quel livello di prestazione e, alla fine, vedremo il risultato. L'importante sarà rimanere coesi nei momenti di difficoltà che incontreremo inevitabilmente durante la partita e rimanere comunque uniti rispondendo con il collettivo se la partita dovesse complicarsi".