Serie B: I Tigers ripartono da Empoli alla ricerca di una vittoria fondamentale

Altra partita di capitale importanza per i Tigers Romagna. Il 2023 si apre in trasferta a casa della Use Computer Gross Empoli, proprio il team da cui proviene Hidalgo, il nuovo arrivato in casa Tigers.

Empoli ha appena sostituito Penny con Costa, playmaker da 11,8 punti a partita. Altri giocatori da tenere sotto osservazione sono Obinna Nwokoye, ala pivot fisica e potente e la temibile guardia tiratrice Andrea Casella, da ben 13,8 punti ad allacciata di scarpe.

Una sfida complicata per i Tigers che però vogliono cambiare volto alla loro stagione in questo 2023.