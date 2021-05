Calcio femminile, il Ravenna chiude la stagione con un grandissimo terzo posto

Si conclude con una vittoria contro il Pomigliano ed grandissimo terzo posto la stagione sportiva 2020/21 del Ravenna, unica squadra ad aver battuto la capolista Lazio. Felicità in casa giallorossa per questo straordinario risultato ottenuto dalle ragazze guidate da un ottimo mister Recenti alla sua prima esperienza nel femminile. Il Pomigliano dimostra tutto il suo valore a Castiglione e dimostra con merito di aver conseguito il salto di categoria. La partita ha ritmi alti fin dai primi minuti dove il Pomigliano cerca di far punti per cercare di vincere il titolo di campione, ma soccombe nei minuti finali a discapito di un Ravenna che fino all’ultimo minuto dimostra grande attaccamento e voglia di finire questa stagione nel migliore dei modi. Il Pomigliano non trova la rete del vantaggio in diverse occasioni causa una Copetti in gran spolvero che tiene in gara le leonesse fino all’ultimo minuto. Si conclude una stagione molto positiva per le giallorosse. Sabato prossimo classico finale societario con partitella in famiglia, atlete, staff e dirigenti: Gialle contro Rossi.