Calcio, il Ravenna vuole fare tesoro del Benelli

Partita da non perdere quella del mercoledì pomeriggio al Benelli: il decimo turno di campionato tra Ravenna FC e Gubbio, infatti, è una gara che ha molteplici risvolti che la rendono assolutamente interessante. In primo luogo le motivazioni di entrambe le squadre, da una parte il Ravenna che vuole mantenere la striscia positiva che lo vede vincente nelle ultime tre gare casalinghe, dove ha costruito il suo bottino di punti. I giallorossi inoltre vorranno sicuramente scacciare il malcontento derivante dalla sconfitta maturata nel recupero contro il Matelica, dopo avere dimostrato il carattere di recuperare due reti. Dall’altra parte della barricata un Gubbio che a dispetto della composizione della rosa si trova all’ultimo posto in classifica, con una grande fame di punti ed una posizione che, per tutti degli addetti ai lavori, è tutt’altro che meritata.

Guidata dal totem Torrente, la squadra eugubina pur non avendo ancora a disposizione Juanito Gomez, può contare su nomi di assoluta qualità quali Signorini, Malaccari, Pasquato ad esempio. La partita sarà diversa dal solito anche per il tecnico giallorosso Magi, che in Umbria ha passato due anni importanti della propria carriera, prima riportando il Gubbio in serie C, poi conquistando i playoff. Oltre al mister tra gli ex ci sono Daniele Ferretti che di quel Gubbio fu un grande artefice e Marco Meli che vestì rossoblù nella scorsa stagione. Tutti a disposizione i giallorossi ad eccezione di William Jidayi che è stato fermato dal giudice sportivo dopo avere rimediato il quinto giallo di questa stagione. La speranza dei tifosi è di rivedere la squadra che ha ben figurato sia in casa, che nel secondo tempo di Macerata, quando le geometrie di Papa e Bolis hanno cambiato il volto della gara. Fischio d’inizio fissato per le 17,30 con la gara ancora disponibile gratuitamente per tutti sulla piattaforma digitale Elevensports.

Le dichiarazioni di Magi: “Penso che a questo punto questa squadra abbia le caratteristiche per fare una partita importante. Dobbiamo mettere in campo carattere e grinta in primo luogo. La squadra che affrontiamo ha una classifica bugiarda, probabilmente, come noi, avranno avuto dei problemi in questo avvio. Per quanto mi riguarda ho un bel ricordo degli anni di Gubbio, ma adesso esiste solo il Ravenna e voglio che la squadra dimostri in campo il grande attaccamento a questi colori e la grande voglia di superare le difficoltà di questo inizio stagione.”

Direttore di gara: Marco Monaldi (Macerata)

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi), Franck Loic Nana Tchato (Aprilia)

Quarto uomo: Filippo Giaccaglia (Jesi)

I convocati

Portieri: 22 Raspa Matteo 2001, 1 Alessandro Tonti 1992

Difensori: 23 Caidi Nebil 1988, 2 Alari Alberto 1999, 14 Zanoni Enrico 1999, 4 Shiba Cristian 2001, 13 Paolo Marchi 1991, 30 Matteo Perri 1998, 3 Emilio Vanacore 1999, 6 Martino Cesprini 2002

Centrocampisti: 5 Fiorani Marco 2002, 8 Simone Franchini 1998, 11 Marco Marozzi 1999, 27 Salvatore Papa 1990, 24 Lorenzo De Grazia 1995, 28 Thomas Bolis 1998, 16 Nicholas Marra 2002

Attaccanti: 9 Benjamin Mokulu 1990, 21 Sereni Marcello 1996, 7 Daniele Ferretti 1986, 10 Marco Meli 2000, 20 Riccardo Martignago 1991, 29 Alex Cossalter 2000, 17 Simone Mancini 2001