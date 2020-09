Calcio, nuovo portiere dalla Sampdoria per i giallorossi

Il Ravenna Fc ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento temporaneo di Matteo Raspa in giallorosso. Raspa, portiere classe 2001, ha svolto tutto il settore giovanile con i blucerchiati, dove in questa stagione ha trovato continuità come portiere della squadra primavera. Le buone prestazioni non sono passate inosservate, infatti è stato spesso aggregato agli allenamenti in prima squadra, andando anche in panchina al Marassi contro l’Inter. Tecnicamente completo cerca a Ravenna un importante momento di crescita per la propria carriera tra i professionisti.

