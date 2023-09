Al via la nona edizione della Ravenna Top Cup: sfida tra 96 squadre

Ha preso il via mercoledì la nona edizione della Ravenna Top Cup, il più importante torneo di calcio giovanile d’Europa riservato alle formazioni Under-14. Novantasei squadre divise in 15 gironi che si daranno battaglia sino al 10 settembre per sollevare il trofeo. Nella giornata di mercoledì ha preso il via il torneo in sei campi della provincia di Ravenna con le gare disputate nel pomeriggio. Le squadre sono tornate in campo giovedì a partire dal mattino con le prime gare in campo alle 9.50.

I risultati

CAMPO LIDO ADRIANO

Lokomotiv Zagabria-Mezzano 9-0

Imolese-Genoa 0-3

Terranuova Traiana-Peluso Academy 0-9

CAMPO PUNTA MARINA

Cesena-Udinese 3-0

Union Pro-Sampdoria 0-7

Academy Andria-Victoria Marra 0-0

CAMPO CASTIGLIONE

Roma-Ravenna 3-0

Ospedaletti Calcio-Bari 0-8

Team Calcio-Pol.Monteserra 1-2

CAMPO FOSSO GHIAIA – A

Forlì-Donatello 0-2

Granamica-Futball Jus 7-0

Accademia Roma-Micri Calcio 0-1

SC Recale-CSC Dumbravita 2-0

CAMPO FOSSO GHIAIA – B

Academy Moretti-Spezia 1-2

Hajduk Spalato-Sassuolo 1-2

NK Aluminij-Excelsior 1923 7-0

Edelweiss-Assocalcio 3 Tempo 0-0

CAMPO CAMPIANO

Fiorentina-Voluntas Brescia 6-0

Pisa-Azzurra Romagna 10-0

Accademia FR-Progetto 1-0

Academy F6-Frosinone 1-4