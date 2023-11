Promozione, prima sconfitta per la capolista Faenza in campionato

Perde l’imbattibilità la capolista Faenza che viene sconfitta a domicilio 1-2 dal Bakia Cesenatico. I biancoazzurri, non nella migliore giornata, possono rammaricarsi per non essere riusciti a raggiungere un risultato di parità che sarebbe anche stato giusto per il numero di occasioni costruite nel secondo tempo e le parate dell’estremo difensore ospite Fabbri. Il Bakia, in tenuta rossoblù, ha fatto la sua partita con giudizio, andando due volte in vantaggio e difendendo con ordine, fino a portare a casa un prezioso successo.

La partita

Il primo tiro all’inizio del match è del Faenza con Marocchi, ma la sua conclusione è debole e Matteo Fabbri para senza difficoltà a terra. Al 3’ il Bakia passa in vantaggio. Verticalizzazione di Giacalone per lo scatto di Federico Nava che in velocità arriva in area dalla fascia laterale e supera Ravagli in uscita, calciando il pallone che entra in rete nonostante il disperato tentativo sulla linea di Karaj di allontanarlo. La reazione del Faenza è immediata e porta al pareggio dieci minuti dopo quando capitan Gabrielli svetta di testa sul pallone spiovente da calcio d’angolo battuto da Benini, e insacca di forza. Gli ospiti però non mutano l’atteggiamento tattico e affrontano a viso aperto i padroni di casa. Su calcio d’angolo Ravagli è attento e respinge di pugno ancora in corner l’insidiosa parabola del capitano ospite Fischietti. Ma sulla battuta successiva, Lessi supera il contrasto dei difensori biancoazzurri e con una zuccata imperiosa manda la sfera sotto l’incrocio dei pali. Non è neppure il ventesimo del primo tempo e c’è la possibilità di recuperare e magari anche ribaltare il risultato, ma per il Faenza non è giornata. Si capisce già al 27’ quando una bellissima staffilata di Gimelli viene respinta da Fabbri che inizia così la sua super partita. Nel primo tempo è ancora il Bakia a segnare un gol annullato per netto fuorigioco, e poi a costringere Karaj a un provvidenziale intervento in copertura.

Nella ripresa è solo Faenza con Matteo Fabbri protagonista. Prima dice di no al colpo di testa di Pezzi su cross di Gimelli, poi para a terra su Benini e lo stesso Gimelli che si ripete con un cross insidioso che manda il pallone ad appoggiarsi sopra la rete. Per il Bakia che si difende con ordine c’è solo un contropiede di Ambrosini sventato da Ravagli e un paio di altre occasioni non sfruttate per precipitazione. Poi è sempre e solo Faenza che costruisce occasioni, ma non trova la stoccata vincente. Ci va molto vicino sul tiro di Pezzi che viene intercettato da un difensore ospite che colpisce la traversa della propria porta. Poi è proprio Fabbri a diventare insuperabile respingendo prima il bolide di Gimelli, poi l’insidioso cross di Benini il quale su calcio di punizione dal limite manda il pallone appena sopra la traversa. Il portiere del Bakia para anche il tiro di Gjordumi e infine guarda con un sospiro di sollievo la palla che sul tentativo di testa di Karaj, termina di poco a lato. Finisce così per l’amarezza della squadra di Agostino Vezzoli, alla prima sconfitta come nel giorno precedente la Under 19 biancoazzurra. Domenica 12 novembre il Faenza sarà in trasferta sul difficile campo di Verucchio, e dovrà ancora sopportare l’assenza di Prati, squalificato per quattro giornate dopo l’espulsione a San Piero in Bagno, la cui mancanza si è fatta molto sentire.

Tabellino

Faenza – Bakia Cesenatico 1-2

Faenza: Ravagli, Tuzio (36’ st Cavolini), Gimelli, Gabrielli, Bertoni, Karaj, Marocchi, Caroli (6’ st Zani), Pezzi, Benini, Gjordumi. A disposizione: D. Fabbri, Shermadhi, Albonetti, Bertozzi, Emiliani, Manaresi, Bagnolini. All. Vezzoli

Bakia Cesenatico: M. Fabbri, Fr. Nava, Giacalone, Fiaschini, Lessi, Bocchini, Carrozzo (38’ st Belletti), Qatja (13’ st Guagneli), Ambrosini (24’ st Sow), Fed. Nava (13’ st Guiducci), Lorenzini (43’ st Fusi). A disposizione: Piccinno, Polini, Santola Mazza, Celcima. All Benedetti

Arbitro: Battilani di Imola; assistenti: Spani di Ravenna e Gesmundo di Ferrara

Reti: 3’pt Federico Nava, 14’ pt Gabrielli, 19’ pt Lessi

Note Ammoniti: Marocchi; Fr. Nava, Lessi, Lorenzini

Recupero: 0’-5’ Angoli: 10-6