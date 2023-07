Calcio, Paolo Sciaccaluga torna a Ravenna: sarà il vice di Gadda

Alla viglia del raduno della prima squadra, previsto per domani 24 luglio, la società presenta lo staff tecnico che guiderà i giallorossi nel prossimo campionato. A fianco del confermato tecnico Massimo Gadda, con la posizione di allenatore in seconda torna a sposare la causa giallorossa un giocatore che, in 5 stagioni, oltre 150 presenze, una promozione in serie B ha di certo lasciato un grande ricordo nel cuore di tutti i tifosi del Ravenna: Paolo Sciaccaluga.



Ad accompagnarli in questo percorso sono stati confermati gli altri membri dello staff della passata stagione con Stefano Dadina come responsabile della preparazione dei portieri, Matteo Tozzi come responsabile della preparazione atletica e Davide Magno nel ruolo di Team Manager.



Paolo Sciaccaluga raccoglie il testimone di vice allenatore da Stefano Baldoni al quale va "il ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto con competenza e professionalità, augurando un proficuo proseguimento nella propria carriera" come si legge in una nota del Ravenna calcio