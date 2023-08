Calcio, tornano gli stage gratuiti della Compagnia dell’Albero

Dal 29 agosto al 15 settembre al Campo di Via Romea si svolgeranno gli stage di calcio organizzati dalla Compagnia dell’Albero. Anche quest’anno la stagione sportiva della Compagnia prende il via con questa iniziativa gratuita (a cui nelle prossime settimane ne seguirà anche una analoga per il basket), occasione per i più piccoli di avvicinarsi e scoprire gli sport proposti dalla Polisportiva, in maniera completamente gratuita.

Gli stage di calcio, rivolti a bambini nati tra il 2016 e il 2018, si svolgeranno per tre settimane al martedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.00 alle 19.00. Per i ragazzi più grandi c’è la possibilità di svolgere un periodo di prova gratuita di due settimane, partecipando agli allenamenti delle squadre della Compagnia.

Per ricevere informazioni su attività e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Segreteria Compagnia dell’Albero: 0544 470092 (dalle 15.00 alle 18.00) – info@compagniadellalbero.it - Sezione Calcio: 334 9016902 – sezionecalcio@compagniadellalbero.it