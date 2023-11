Sanpaimola ancora ko sul campo della Futball Cava: giallorossoblu fuori dalla Coppa Italia

Al Sanpaimola non riesce il colpaccio in Coppa Italia, nonostante il buon avvio di gara, il vantaggio di Fisconi e una discreta prestazione di squadra: al Morgagni di Forlì passa il Cava Ronco, con un gol a recupero inoltrato di Valentini. Finisce 2-1 per i forlivesi, che passano ai quarti di finale, ma con tanti rimpianti per la squadra seguita da Cristopher Battilega che sostituisce ancora mister Orecchia, squalificato. Marin Xhija si fa notare come uno dei protagonisti del match, ma è la squadra a mostrare i muscoli, dopo la prova opaca (0-4) in campionato tre giorni prima, stesso luogo, stesso avversario.

La partita

Colpisce a freddo il Sanpaimola, al 4’, con Marco Fisconi (attaccante classe 2005), su assist perfetto di Venturoli. Da lì comincia un altro match, con gli ospiti che gestiscono bene il vantaggio senza rischiare troppo, anche grazie alle parate di Xhija. Il Cava Ronco tenta, comunque, di spingere sull’acceleratore con Valentini, Bellavista e Ferrara che non superano il portiere giallorossoblu. All’intervallo, dunque, ci si arriva sul vantaggio 1-0 ospite. Nella ripresa la spinta dei locali resta intensa ma fino all’ultimo quarto d’ora di gioco, il Sanpaimola non concede granché al Cava Ronco. Che passa con Garavini che supera Xhija da posizione non ottimale, su assist di Delvecchio. Ci si aspetta i calci di rigore, ma il potente terzino Yoada corre sulla sinistra per piazzare l’assist vincente: Valentini deve solo appoggiare in rete il gol del vantaggio 2-1. Che chiude la contesa e che spedisce ai quarti di finale di Coppa Italia il Cava Ronco.

Tabellino

CAVA RONCO-SANPAIMOLA 2-1 (p.t. 0-1)

Reti: 4’ Fisconi (S), 75’ Garavini (C), 91’ Valentini (C)

Cava Ronco: Alpi, Yoada, Delvecchio, Rabiti (73’ Sciaccaluga), Bellavista, Fantinelli (73’ Sango), Valentini, Ferrara (63’ Martoni), Grazhdani (63’ Parlanti), Garavini, Magnani (81’ Marzocchi). All: Biserni

Sanpaimola: Xhija, Vecchi, Raffuzzi (66’ Brighi), Donattini (49’ Ghinassi), Fusari, Rossi, Bugani, Venturoli (81’ Zambaletti), Fisconi, Graci (85’ Minardi), Turrini (75’ Raffini). All: Battilega

Arbitro: Carlini di Cesena.