Eccellenza, termina senza reti il derby tra Sanpaimola e Russi

Termina senza reti tra Sanpaimola e Russi. Sono tanti gli aspetti che rendono importante il punto guadagnato dai padroni di casa nel derby casalingo contro il Russi: innanzitutto, è un passo avanti rispetto alle ultime prestazioni e, soprattutto, agli ultimi risultati incassati; quindi, non è da sottovalutare il valore degli avversari che sono e restano una delle migliori formazioni del girone, con tanti ottimi giocatori in rosa; un punto, poi, è utilissimo per “sporcare” di nuovo la propria classifica dopo diverse giornate ricche di sconfitte. In ultimo, perché si tratta di una buona iniezione di fiducia in una squadra che gioca sempre piuttosto bene, raccogliendo, però, meno di quanto seminato nei 90’. Un buon punto, strappato coi denti, lottando dall’inizio alla fine contro un Russi che ci prova in ogni modo a portarsi in vantaggio, senza riuscirci. Anche perché Il Sanpaimola gioca bene, in maniera solida e concentrata.

La partita

Nel primo tempo, si comincia al 2’ con lo scambio volante di Sabbioni e Fusari che mette l’assist per Bonavita che tira immediatamente in diagonale non trovando per poco l’eurogol. E’ lo stesso Fusari al 9’ a colpire debolmente di testa dalla zona del dischetto: nessun problema per Sarini. Un paio di minuti dopo la prima offensiva del Russi con Andreani che sfrutta in piena velocità un lancio lungo di Salomone: il giovane arancionero corre più forte di tutti da metà campo fino all’area, ma la sua conclusione sul primo palo è parato in maniera eccellente da Mordenti. Al 12’ il cross dalla sinistra di Dradi trova la bella deviazione di testa di Saporetti in centro area, ma è ancora Mordenti a diventare protagonista. Un minuto dopo la sgroppata centrale di Landini pesca El Ghazali che allunga per Bonavita a destra: il bomber entra in area, ma il suo tiro basso sul primo palo viene deviato in angolo. Nei 20’ successivi accade poco, pochissimo a livello di occasioni da rete, ma la sfida si infittisce a metà campo con numerose sfide dirette tra i giocatori delle due squadre. A 10’ dall’intervallo, Landini cerca il gol spettacolo con un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area avversaria, ma la palla non scende abbastanza e sorvola la traversa di poco. Cinque minuti dopo Venturi crea un’occasione spettacolare in area, danzando sulla linea di fondo contro tre avversari, ma il suo assist filtrante trova il tiro (su contrasto) di El Ghazali che calcia alto. A 2’ dall’intervallo la pressione del Sanpaimola sembra sboccare nella rete di Bonavita: angolo perfetto di Sabbioni dalla destra, gran colpo di testa di Landini e palla deviata sempre di testa dal bomber di casa che, però, colpisce pochi centimetri oltre l’ultimo difensore, a pochi passi dalla riga della porta. Il trio arbitrale annulla, dunque, la rete e manda, poco dopo, tutti negli spogliatoi sullo 0-0.

Se la seconda parte della prima frazione registra una buona pressione dei padroni di casa, l’inizio della ripresa è tinto di arancionero: al 20’ su cross dalla destra di Cobrescu, Andreani piazza un ottimo colpo di testa su cui Mordenti interviene in maniera perfetta, raccogliendo parecchi applausi. E’ ancora Andreani dopo la mezzora a tentar fortuna con un tiro dal limite dell’area che finisce alto, sul contrasto di Bizzini. La squadra di casa, scampato il pericolo, cerca di infilare la difesa ospite negli ultimi 10 minuti di gioco. Bezzi appena subentrato a Sabbioni prova il tiro al limite dell’area, ma Sarini blocca agevolmente. L’ultimo lampo ospite porta la firma di Saporetti che di testa cerca il gol a 5’ dal 90’, ma Mordenti è attento e preciso nella parata. Un minuto dopo, un ottimo spunto sulla sinistra di Raffuzzi libera in area Bonavita, ma il suo tiro si impenna, trova la deviazione di Bungaja e si allarga oltre al palo opposto. L’ultima occasione del match è di Bezzi che al 43’ tira di poco, dalla riga dell’area di rigore, su passaggio illuminante di El Ghazali. Non ci sono altre annotazioni di rilievo e il pareggio 0-0 si materializza. Domenica 19 novembre, alle 14,30, altra sfida casalinga al “Buscaroli” di Conselice contro un Castenaso in piena ascesa, che al momento occupa la 3^ posizione in classifica.

Tabellino

SANPAIMOLA-RUSSI 0-0 (p.t. 0-0)

Sanpaimola: Mordenti, Landini, Togni (65’ Raffuzzi), Sabbioni (76’ Bezzi), Bizzini, Succi, Venturi, El Ghazali, Bonavita, Fusari, Venturoli (46’ Derjai). A disp: Xhija, Rossi, Brighi, Vecchi, Fisconi. All: Orecchia

Russi: Sarini, Gualandi, Giunchi (55’ Crispino), Dradi (56’ Cobrescu), Bungaja, Gregorio, Andreani, Bergamaschi, Calderoni (83’ Savini), Salomone, Saporetti. A disp: Scardovi, Nicolosi, Santomauro, Maiolani, Manara, Bosi. All: Rossi

Arbitro: Pasquale Gatto di Lamezia Terme