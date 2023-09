Calcio femminile, Elena Proserpio Marchetti è la nuova allenatrice del Ravenna

Il Ravenna Women comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra alla mister Elena Proserpio Marchetti, dopo l'addio di Barbara Nardi. "Siamo certi che la sua grande esperienza e capacità porteranno alla nostra società la giusta energia per la nuova stagione ormai alle porte. Da parte di tutto lo staff e le giocatrici un in bocca al lupo" scrive il club in una nota diffusa venerdì pomeriggio.