Promozione, tris del Faenza al Civitella

Il Civitella, squadra tosta con la benzina dell’entusiasmo da neopromossa, ha impegnato il Faenza che però ha vinto e portato a casa tre punti meritati (3-1 il risultato finale). La squadra biancoazzurra di mister Vezzoli cerca di imporre il proprio gioco dai primi minuti, e già al 4’ va molto vicina al gol quando Benini di testa spedisce di poco a lato il pallone messo al centro da Marocchi dopo una bella azione personale. Il Civitella si dimostra avversario scorbutico che chiude bene gli spazi e riparte in contropiede con azioni efficaci. Al 18’ Stefano Cucchi in velocità arriva in area di rigore e nonostante l’opposizione di Karaj, riesce a indirizzare a rete il pallone che l’esordiente portiere manfredo Fabbri devia di piede con prontezza. Tre minuti dopo la formazione ospite passa con l’ex di turno, il centravanti Placci, che, servito in area da Montanari Gatti, è abile a girarsi e battere a rete con un preciso diagonale rasoterra. Il vantaggio del Civitella dura poco. Al 25’ Gimelli spinge sulla fascia e mette al centro il pallone che viene toccato dal braccio di Fazzini. Il conseguente calcio di rigore viene realizzato con sicurezza da Prati che spiazza Vestrucci.

La compagine forlivese non subisce il contraccolpo perché, sempre in contropiede, Zauli, favorito da un rimpallo su rinvio di Gimelli, si rende insidioso, ma trova la pronta uscita di Fabbri. Dopo un tiro centrale di Gjordumi dalla distanza, ancora il Civitella va vicino al gol quando il portiere faentino Fabbri giudica in uscita un traversone senza pretese in area, mentre invece Morigi in proiezione offensiva riesce a colpire di testa il pallone e solo l’intervento sulla linea del capitano manfredo Gabrielli evita guai seri al Faenza. Il pericolo sventato sveglia i biancoazzurri che al 40’ passano in vantaggio grazie a Pezzi che, su assist di Lucarelli di testa, arresta in bello stile la palla e la scaraventa sotto la traversa dove Vestrucci nulla può.

Il Faenza inizia il secondo tempo con decisione per cercare di chiudere il match. Pezzi sfiora un altro gran gol con un fantastico tiro dal limite, ma Vestrucci si supera e devia in angolo. Lo stesso portiere ospite dice di no a Benini qualche minuto dopo. Il Civitella replica con capitan Monti che quasi in spaccata colpisce il pallone messo al centro da Fazzini in dubbia posizione, ma non è preciso. Il Faenza riparte e Bagnolini non interviene con il giusto tempo su traversone di Gimelli. Il successo personale del giovane centravanti manfredo è però rimandato di poco. Quasi alla mezz’ora della ripresa su perfetto cross di Benini, proprio Bagnolini impatta con precisione di testa il pallone e firma il terzo gol manfredo. Con il doppio vantaggio, il Faenza controlla agevolmente un Civitella mai domo tanto che al quarto minuto di recupero è Placci a provarci ancora con una rovesciata, ma il pallone finisce sopra la traversa. Domenica 17 settembre per il Faenza trasferta a Fratta Terme, poi mercoledì 20 impegno casalingo di Coppa per affrontare il Solarolo.

Tabellino

Faenza – Civitella -3-1

Faenza: Fabbri, De Marco (36’ st Caroli), Gimelli, Gabrielli, Prati, Karaj (25’ st Manaresi), Marocchi, Benini, Lucarelli (25’ st Bagnolini), Pezzi (39’ st Tuzio), Gjordumi (14’ st Bertoni). In panchina: Ravagli, Shermadhi, Albonetti, Zani. All. Vezzoli

Civitella: Vestrucci, S. Cucchi (14’ st Turroni), Gregori, Zauli (37’ st A. Cucchi), Ricci, Morigi, Montanari Gatti (34’ st Leggio), Fazzini (36’ st Mazzanti), Placci, Monti, Gjonaj (34’ st Biondini). In panchina: Luzi, Piras, Camanzi, Ruggeri. All Vittozzi

Arbitro: Asaro di Bologna; assistenti: Galia di Ferrara e Poggipolini di Bologna

Reti: 21’ pt Placci, 25’ pt Prati (r), 40’ pt Pezzi, 29’ st Bagnolini

Note

Ammoniti: Zauli, Fazzini

Calci d’angolo: 3-2

Recupero: 1’-5’