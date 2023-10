Promozione, tutto facile per il Faenza a Cotignola

Non fa sconti il Faenza che vince 3-0 in trasferta a Cotignola. I biancoazzurri hanno sprecato numerose occasioni da gol, mantenendo in partita, almeno sotto il profilo del punteggio, i gialloblù che, pur volonterosi, non hanno mai creato problemi alla difesa manfreda.

La partita

La partita inizia con un brivido per parte. Prima Fiorillo di testa mette in angolo sfiorando l’autogol, poi il portiere faentino Fabbri devia un insidioso traversone, mandando la palla di poco a lato. Il Faenza prende poi il controllo del gioco con decisione. La prima opportunità è per Lucarelli che con un buon pressing sul portiere Palermo viene colpito in rinvio dal pallone che di poco esce sul fondo. Ancora il centravanti manfredo si vede parare il tiro dall’estremo difensore del Cotignola che poi si ripete su Tuzio. Quindi è Karaj a mettere sopra la traversa di testa dopo azione d’angolo. Al 21’ il Faenza passa in vantaggio grazie a Lucarelli che è pronto a mettere in rete il preciso traversone rasoterra confezionato da Marocchi dopo una bella iniziativa sulla fascia. Solo al 36’ il Cotignola costruisce una occasione da rete con Loreti che di testa manda il pallone di poco alto.

Nella ripresa, il Cotignola è subito pericoloso con De Martino anticipato da Gabrielli all’ultimo secondo, poi il tema non cambia rispetto al primo tempo. Ci prova Marocchi dalla distanza, ma la sfera si perde sul fondo. Poi è Pezzi a sprecare un assist di Marocchi che a sua volta in contropiede invece di servire il liberissimo Gjordumi, prova la conclusione personale e sbaglia la mira. A fronte di tante opportunità costruite, il Faenza rischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo quando Guantiero obbliga Fabbri a una deviazione di piede. I biancoazzurri non finalizzano con Pezzi e Gimelli che concludono debolmente. Il raddoppio arriva però al 39’ con Benini che va via in ripartenza, sterza al limite, evita l’avversario diretto e con un preciso rasoterra batte il portiere Palermo. Due minuti dopo su un un cross di Gimelli, è sfortunato l’intervento in scivolata di Leonardi capitano del Cotignola che infila la propria porta. Il 15 ottobre per il Faenza partita in casa allo stadio “Bruno Neri” con il San Pietro in Vincoli.

Tabellino

Cotignola-Faenza 0-3

Cotignola: Palermo, Leonardi (44’ st M.Donati), Tonnini, Loreti, Trincossi, F. Caroli, Pirazzoli (20’ st Guantiero), Fiorillo, De Martino, Minguzzi (36’ st Raspadori), D’Urbano (4’ st Mansour). A disposizione: M. Fabbri, L. Donati, Rossi, Fakhereddine, Bandini. All Renzi

Faenza: D.Fabbri, Tuzio (40’ st Shermadhi), Gimelli, Prati, Bertoni, Karaj (40’ st Manaresi), Marocchi, Benini, Lucarelli (20’ st Bertoni), Pezzi (36’ st Albonetti), Gjordumi. A disposizione: Ravagli, G. B.Caroli, Zani, Bagnolini. All. Vezzoli

Arbitro: Rossi di Cesena; assistenti: Testa e Gagliardi di Cesena

Reti: 20’ pt Lucarelli, 39’ st Benini, 41’ st autogol Leonardi

Note Ammoniti: Minguzzi; Marocchi - Recupero: 3’-3’ - Angoli 7-5