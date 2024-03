Ravenna Victor San Marino 1-1, Gadda ottimista: "I ragazzi devono continuare su questa squadra"

Secondo pareggio consecutivo per il Ravenna, che viene rimontato nel finale al Benelli dal Victor San Marino. I giallorossi ora vengono raggiunti in testa alLA classifica dal Forlì. "A 9 giornate dalla fine dobbiamo essere contenti di lottare per il primo posto con altre squadre forti - comincia così l'analisi dell'allenatore giallorosso Massimo Gadda -. Purtroppo si passa attraverso dei periodi meno positivi rispetto ad altri, come può essere questo". Il tecnico è comunque contento della prestazione dei suoi ragazzi: "Non c'erano avvisaglie, non abbiamo preso un tiro in porta per 90 minuti. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, forse potevamo essere più convinti, più cattivi e andare a cercare il secondo gol. Abbiamo concesso qualche ripartenza, ma senza rischiare niente. La storia del calcio è piena di queste partite, dove non prendi un tiro e alla fine prendi un gol. C'è tanto amaro in bocca, tanto rammarico, ma giocare per vincere un campionato non è semplice e non ti capita tutti gli anni. Noi lottiamo per vincere con le altre squadre, ce la giocheremo fino alla fine. La squadra ha fatto una partita buonissima".

"I ragazzi devono continuare su questa strada, con queste prestazioni - ribadisce Gadda -. La garanzia di poter vincere il campionato non ce la dà nessuno, ma lottiamo fino alla fine con rivali forti come Forlì e Carpi. Questa squadra è stata costruita dal nulla con giocatori che si ritrovano qua a lottare per vincere un campionato. Questo è il momento giusto per aiutare i ragazzi. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, poi si vedrà".