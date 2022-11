Eccellenza, Sanpaimola a Savignano sul Rubicone per il big match del turno infrasettimanale

L’Eccellenza giocherà il turno infrasettimanale (tutte le partite in contemporanea, con due anticipi alle ore 14,30) mercoledì 2 novembre alle ore 20,30. Il big match è senza dubbio lo scontro al vertice tra Savignanese e Sanpaimola di mister Andrea Orecchia che vuole bissare il successo dell’ultima giornata dello scorso campionato, con la rete di Simone Alessandrini al 95’, che valse la salvezza in categoria. Dall’altra parte una squadra che sta viaggiando sulle medie, le statistiche ed i livelli del 2021/22 quando perse il diritto di partecipare ai playoff proprio per via di quella sconfitta. Ma è il Sanpaimola ad aver ingranato una marcia nuova in stagione rispetto ai campionati precedenti. Striscia di risultati utili consecutivi ancora aperta da inizio torneo, un gioco molto spettacolare, un centrocampo a supporto ed una difesa ferrea davanti ad un ottimo portiere come Lo Fiego. Queste le principali attitudini della squadra di mister Orecchia, vero maestro e motivatore di un gruppo in larga parte formato e valorizzato da giovani della “cantera” giallorossoblu.

Gli avversari di turno, seppur non in maniera travolgente, stanno mantenendo la 3^ posizione in classifica, riuscendo, proprio come il Sanpaimola, a portare a casa almeno 1 punto in ogni gara disputata. A parte il big match contro San Marino. E questo, soprattutto a livello mentale, è decisamente un motivo di serenità nel lavoro settimanale sul campo e nella gestione del gruppo. Il riuscire a spostare la classifica anche nelle giornate non propriamente brillanti, aiuta la squadra a restare “sul pezzo”: in questo senso anche i pareggi contro Cattolica, Granamica e Progresso assumono contorni differenti. Unico scivolone stagionale, al momento, contro la capolista al tempo imbattuta San Marino (0-1). Le larghe vittorie contro Coriano (3-0) e Castenaso (3-1) fanno da contraltare, tra l’altro, ai successi di misura rifilati a Masi Torello (1-0), S.Agostino (1-0), Diegaro (2-1) e Cava Ronco (2-0) Tra i marcatori, si fanno spazio i bomber Pietro Protino con 6 reti e Giovanni Pacchioni a quota 5, mentre Kevin Zoffoli insegue da lontano con 2 gol (tutti su rigore). La Savignanese, dopo 11 giornate, insegue il Sanpaimola ad una sola lunghezza in classifica (25 contro 24), mentre San Marino è a quota 30. Alle loro spalle fanno sul serio Medicina Fossatone (22) ed il trio Castenaso, Russi e Progresso (21). Palla al centro alle ore 20,30.