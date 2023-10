"Una partita a dir poco straordinaria", Orecchia si gode la vittoria contro il Masi Torello

“Nell'unica disattenzione che abbiamo commesso in partita, abbiamo preso gol" comincia così l'analisi dell'allenatore del Sanpiamola Andrea Orecchia della partita che ha visto i suoi ragazzi vincere in rimonta contro il Masi Torello grazie ai rigori di Bonavita e Derjai nella ripresa. "I miei ragazzi hanno fatto molto bene, hanno creato diverse palle gol entrando dentro la loro area di rigore almeno una decina di volte o forse più, quindi ho visto una dimostrazione della grande unione d’intenti di tutto il gruppo. E’ ovvio che non è stato semplice, in questo momento difficile per noi, andare sotto 0-1 dopo un quarto d’ora contro un'ottima squadra come il Masi Torello, allenata da un bravissimo mister e con ottimi giocatori, così organizzati e fisici" sotttolinea il tecnico.

Orecchia continua sottolineando i pregi della sua squadra: "Lo svantaggio avrebbe davvero demoralizzato chiunque, ma non il Sanpaimola che ancora una volta ci ha messo l’anima, volendo dimostrare il suo valore. Una partita a dir poco straordinaria contro, probabilmente, la miglior squadra affrontata finora in campionato. La squadra ha mostrato carattere, reazione, gioco e individualità per poter venire fuori da un brutto momento. Sappiamo che sarà dura fino alla fine, perché è un campionato non scontato, quindi ci sarà da battagliare per raggiungere un risultato importante a fine stagione”.